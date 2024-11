PS Plus Premium: Spieltestversion für eines der größten Spiele des Jahres freigeschaltet

Sony und Game Science bieten über PS Plus Premium eine exklusive Spieltestversion des Action-Rollenspiels „Black Myth: Wukong" an. Mit dieser können Abonnenten das Spiel zwei Stunden lang ausprobieren.

Das chinesische Studio Game Science hat mit „Black Myth: Wukong“ eines der erfolgreichsten Action-RPGs des Jahres 2024 geschaffen. Das Spiel konnte weltweit Aufmerksamkeit erregen, was zu beachtlichen Verkaufszahlen führte.

Ebenfalls hat “Black Myth: Wukong” gute Chancen, im Rahmen der Game Awards zum „Spiel des Jahres“ gewählt zu werden. Wir berichteten kürzlich über die Nominierungen. Wer sich bislang nicht mit dem Titel beschäftigen wollte oder konnte, darf künftig “gratis“ in die Action hineinschnuppern. Allerdings muss eine Voraussetzung erfüllt sein.

PS Plus Premium gewährt 2 Stunden Black Myth: Wukong

Im Rahmen des PS Plus Premium-Abonnements steht eine Testversion von “Black Myth: Wukong” zur Verfügung. Diese ermöglicht es Spielern, einen ersten Eindruck von der Geschichte und den Gameplay-Elementen zu erhalten.

Die Testdauer beträgt zwei Stunden. Der Fortschritt kann in die Vollversion übernommen werden – einschließlich freigeschalteter Trophäen. Die Vollversion schlägt im PlayStation-Store mit 69,99 Euro zu Buche.

Für Sammler und Fans der physischen Medien hat Game Science kürzlich eine Disk-Version angekündigt. Diese erscheint am 12. Dezember 2024 und wird in Europa zum Preis von 69,99 Euro erhältlich sein.

Die Disk-Fassung enthält die vollständige Kampagne ohne Online-Aktivierungspflicht, jedoch wird empfohlen, das Spiel mit Internetverbindung zu spielen, um von regelmäßigen Updates und Verbesserungen zu profitieren.

Die physische Version ist bei Händlern wie Amazon vorbestellbar:

„Black Myth: Wukong“ hat sich innerhalb des ersten Monats nach Veröffentlichung über 20 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten neuen Einzelspieler-IPs der letzten Jahre. Der Titel, inspiriert von der chinesischen Mythologie, erzählt die Reise eines legendären Auserkorenen.

Während das Spiel zunächst nur für PS5 und PC veröffentlicht wurde, ist eine Version für Xbox Series X/S geplant. Laut Entwickler Game Science ist diese Verzögerung auf technische Optimierungsprobleme zurückzuführen. Gerüchte über exklusive Abmachungen mit Sony haben sich bislang nicht bestätigt.

Mehr Testversionen im PS Store

Neben „Black Myth: Wukong“ bietet PS Plus Premium weitere Testversionen an, darunter Schnupperfassungen zu „Baldur’s Gate 3“, „A Plague Tale: Requiem“, „The Last of Us Part 2 Remastered“ und „Mortal Kombat 1“, um nur wenige Beispiele zu nennen.

Und für alle, die keine Mitgliedschaft abgeschlossen haben: Im Rahmen der Black-Friday-Aktionen hat Sony die Kosten von PS Plus um bis zu 30 Prozent reduziert.

