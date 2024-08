Black Myth Wukong: Nun doch? Exklusivvertrag soll Launch auf Xbox Series X/S verhindern

„Black Myth: Wukong“, ein äußerst erfolgreiches Action-Rollenspiel des chinesischen Entwicklers Game Science, verweilt seit der vergangenen Woche für PS5 und PC auf dem Markt. Xbox-Spieler müssen länger warten, denn es kam zu einer Verschiebung.

Während zunächst technische Schwierigkeiten als Ursache für die Verzögerung angenommen wurden, deuten aktuelle Berichte auf einen exklusiven Vertrag zwischen Game Science und Sony hin. Auch Microsoft hatte einen solchen Deal angedeutet.

Vergleiche mit Baldur’s Gate 3

Ein Sprecher von Microsoft kommentierte die spätere Veröffentlichung von “Black Myth: Wukong“ auf Xbox Series X/S schon im Juni wie folgt: „Wir können keine Kommentare zu den Verträgen unserer Partner mit anderen Plattforminhabern abgeben.“

Im weiteren Verlauf wurde spekuliert, dass technische Herausforderungen, insbesondere auf der weniger leistungsstarken Xbox Series S, die Verzögerung verursacht haben könnten. Auch Game Science selbst hatte erklärt, dass die Xbox-Version noch optimiert werden müsse, um die internen Qualitätsstandards zu erfüllen, was eine gleichzeitige Veröffentlichung auf allen Plattformen verhindere.

Ebenfalls mischte sich Forbes in das Mysterium ein und berichtete: „Die schlechte Nachricht ist, dass Xbox anscheinend wieder einmal in eine Situation wie bei Baldur’s Gate 3 geraten ist…“, so Paul Tassi von Forbes, der auf ein „technischen Problem“ verwies. Im Fall von “Baldur’s Gate 3” war tatsächlich die Xbox Series S die Hürde.

Forbes rudert zurück

Der Bericht von Forbes wurde inzwischen korrigiert und mit einem Update versehen. Eine “mit der Situation vertraute Quelle” habe mitgeteilt, dass “entgegen früherer Berichte und sogar abweichend von der Aussage von Game Science” ein Exklusivitätsvertrag für die verzögerte Veröffentlichung von „Black Myth: Wukong“ auf den Konsolen Xbox Series X und S verantwortlich sei.

Auch IGN möchte davon erfahren haben. Eine nicht näher genannte Quelle habe mitgeteilt, dass die Verschiebung auf einen “Exklusivvertrag mit Sony” zurückzuführen sei. Der Informant habe bestritten, dass die Verzögerung von “Black Myth: Wukong” auf ein Speicherleck zurückgeführt werden könne. Entsprechende Berichte kamen zuvor in den Umlauf.

Die Quelle bezeichnete die Gerüchte über technische Probleme auf den Xbox-Konsolen als „ungenau“. Unklar ist, ob Forbes und IGN von derselben Person kontaktiert wurden.

Trotz der Gerüchte um einen Exklusivvertrag betont Game Science in einem offiziellen FAQ, dass die Verzögerung auf der Notwendigkeit basiere, die Xbox-Version zu optimieren. „Wir optimieren derzeit die Xbox Series X/S-Version, um unsere Qualitätsstandards zu erfüllen. Daher wird sie nicht gleichzeitig mit den anderen Plattformen erscheinen.“

Der Entwickler entschuldigte sich und versprach, die Wartezeit für Xbox-Nutzer „so kurz wie möglich zu halten“.

Black Myth: Wukong ist ein voller Erfolg

Unabhängig von einer möglichen Exklusivvereinbarung: Die Verkaufszahlen von „Black Myth: Wukong“ haben schon kurz nach dem Launch beeindruckende Höhen erreicht. Innerhalb von drei Tagen wurden 10 Millionen Exemplare verkauft.

So erfolgreich ist das Action-RPG:

Die Veröffentlichung von „Black Myth: Wukong“ auf Xbox Series X/S bleibt hingegen weiterhin ohne konkretes Datum. Sony und Game Science wurden um Stellungnahmen gebeten. Allerdings ist offen, ob sie darauf reagieren werden.

