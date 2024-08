Black Myth Wukong: Counter-Strike 2 in Gefahr, doch wie schlägt sich die PS5-Version?

“Black Myth: Wukong” sorgte vor dem Launch für kleinere Kontroversen. Einerseits wurden die Testmuster wählerisch und nur als PC-Version herausgegeben, was nach dem Konsolendebakel mit “Cyberpunk 2077” Befürchtungen aufkommen ließ. Ebenfalls sorgten von einem Vermarkter verschickte Influencer-Richtlinien für Aufsehen.

Auf den Erfolg von “Black Myth: Wukong” haben derartige Berichte offenbar keine Auswirkungen, vor allem auf die PC-Version. Auf Steam gingen die Zahlen kurz nach dem Launch durch die Decke.

Mehr als 1,4 Millionen gleichzeitige Steam-Nutzer

“Black Myth: Wukong” erschien zunächst ausschließlich für PS5 und PC. Während zur PS5 abgesehen vom PSN-Score noch keine Zahlen vorliegen, zeigt Steam, dass das Interesse enorm ist. Aktuell sind mehr als 1,4 Millionen Spieler im Werk von Game Science aktiv.

Damit liegt der Titel in der Liste der Spiele mit den derzeit meisten aktiven Steam-Spielern an der Spitze der Rangliste – vor “Counter-Strike 2”, “Dota 2” und “PUBG”.

In der Allzeitrangliste kämpft sich “Black Myth: Wukong” ebenfalls nach oben und befindet sich bereits auf Rang 4, wie die folgende Liste zeigt:

PUBG: Battlegrounds – 3.257.248 Palworld – 2.101.867 Counter-Strike 2 – 1.818.773 Black Myth: Wukong – 1.443.570 Lost Ark – 1.325.305 Dota 2 – 1.295.114 Cyberpunk 2077 – 1.054.388 Elden Ring – 953.426 Banana – 917.272 New World – 913.634

“Black Myth: Wukong” hat demnach gute Chancen, “Counter-Strike 2”auch in der Allzeitrangliste hinter sich zu lassen und vielleicht sogar die ersten beiden Plätze zu erreichen.

Wie steht es um die PS5-Version?

Die Zugriffszahlen auf die PS5-Version von “Black Myth: Wukong” sind nicht bekannt. Im PlayStation-Store haben aber schon mehr als 4.000 Spieler ihre Stimme abgegeben. Und für Game Science könnte es kaum besser laufen.

Der Gesamtscore liegt aktuell bei 4,81 von fünf möglichen Sternen. Die Verteilung sieht wie folgt aus:

92 % der Bewertungen sind 5 Sterne.

2 % der Bewertungen sind 4 Sterne.

2 % der Bewertungen sind 3 Sterne.

0 % der Bewertungen sind 2 Sterne.

3 % der Bewertungen sind 1 Stern.

Während sich der PSN-Score in den kommenden Stunden, Tagen und Wochen noch einmal ändern wird, zeigen sich die Spieler auch in den sozialen Netzwerken zufrieden.

Vor allem wundern sich die Leute, warum für die Tests keine PS5-Versionen herausgegeben wurden. “Ich weiß nicht, ob es später Probleme geben wird oder warum zum Teufel sie beschlossen haben, die PS5-Version nicht zum Testen zu versenden, aber bisher sieht es sehr, sehr gut aus“, meint ein Spieler, der zugleich seine ersten Eindrücke hinterließ.

Ein anderer stimmte zu: “Ich spiele im Leistungsmodus auf der PS5 und hatte überhaupt keine Probleme. Das Spiel ist unglaublich schön und ich freue mich darauf, mehr zu spielen.”

Falls ihr euch bereits mit “Black Myth: Wukong” beschäftigt habt: Wie ist eure Meinung?

Keine feministische Propaganda

Das aus China stammende „Black Myth: Wukong“ wird seit längerer Zeit als eine der am sehnlichsten erwarteten Veröffentlichungen des Jahres 2024 angesehen. In den vergangenen Tagen drangen zahlreiche Informationen an die Öffentlichkeit, die verdeutlichen, wie eindrucksvoll das von Tencent geförderte Action-RPG tatsächlich ist.

In die Öffentlichkeit gelangten auch die anfangs erwähnten Guidelines für Influencer und Streamer. Diese sollen andere Influencer nicht beleidigen, keine anstößige Sprache verwenden sowie auf „Politik, Gewalt, Nacktheit, feministische Propaganda, Fetischisierung“ und andere Inhalte, die zu negativen Diskursen anstiften, verzichten.

Den Leuten wurde ebenso nahegelegt, „Triggerwörter“ wie Quarantäne, Isolation oder Covid-19 nicht zu verwenden und die Diskussion von „Inhalten im Zusammenhang mit der Politik, Meinungen, Nachrichten usw. der chinesischen Spieleindustrie“ zu vermeiden.

Wie inzwischen bekannt ist, wurden die Guidelines im Auftrag von Game Science vom Vermarkter Hero Games verschickt, allerdings nicht an Journalisten bzw. Tester.

“Black Myth: Wukong” ist seit heute für PS5 und PC erhältlich. Der Verkauf erfolgt im PlayStation-Store als Standard- und als Deluxe-Edition.

