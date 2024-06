Black Myth Wukong: Microsoft deutet Grund für verzögerte Xbox-Version an

“Black Myth: Wukong“ nähert sich der Veröffentlichung im kommenden August. Das gilt zumindest für die PS5-Version und das PC-Pendant, das auf verschiedenen Distributionsplattformen wie Steam angeboten wird.

Spieler, die eine Xbox-Konsole vorziehen, schauen zunächst “in die Röhre”. Während die Entwickler von Game Science in einer Stellungnahme auf eine Verbesserung der Qualität verweisen, deutete Microsoft Gaming in dieser Woche einen anderen Grund für die Verzögerung auf Xbox-Konsolen an.

Lässt ein Exklusivdeal die Xbox-Spieler länger warten?

Gegenüber IGN und Windows Central äußerte sich ein Sprecher von Microsoft Gaming wie folgt zur Verzögerung auf der Xbox-Plattform:

„Wir freuen uns auf den Start von Black Myth Wukong auf der Xbox Series X/S und arbeiten mit Game Science zusammen, um das Spiel auf unsere Plattformen zu bringen. Wir können uns nicht zu den Vereinbarungen unserer Partner mit anderen Plattformbetreibern äußern. Aber wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Xbox zur besten Plattform für Gamer zu machen. Und großartige Spiele stehen dabei im Mittelpunkt.“ Microsoft-Sprecher

Spekuliert wird darauf aufbauend, dass ein mit Sony eingegangener Exklusivdeal für die genannte Verzögerung sorgt. Auch Windows Central möchte gehört haben, dass Game Science einen Exklusivvertrag mit PlayStation abgeschlossen hat.

Allerdings wäre es eine recht spät getroffene Vereinbarung: Im Zuge der Game Awards 2023 gab Game Science den 20. August 2024 als Veröffentlichungstermin für “Black Myth: Wukong” bekannt. Während des Summer Game Fests, das nur wenige Monate später folgte, war das Xbox Series X/S-Logo hingegen nicht mehr im Trailer zu sehen.

Das Rätsel wurde unmittelbar gelöst: In einer FAQ gab Game Science bekannt, dass “Black Myth: Wukong” erst nach dem 20. August 2024 für Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Als Grund für die Verzögerung nannte das Studio weitere Optimierungen.

Der Entwickler schrieb: “Wir optimieren derzeit die Xbox Series X/S-Version, um unsere Qualitätsstandards zu erfüllen. Daher wird sie nicht gleichzeitig mit den anderen Plattformen erscheinen.”

Das Studio entschuldigte sich für die Wartezeit und versprach, sie so kurz wie möglich zu halten. Der Xbox-Termin soll bekannt gegeben werden, sobald diese Version den Qualitätsstandards entspreche.

Xbox Series S sorgte in der Vergangenheit für Probleme

Während es keine offizielle Stellungnahme zu einem möglichen Exklusivdeal gibt, wäre es nicht das erste Mal, dass die Xbox-Version eines Current-Gen-Spiels aufgrund technischer Umstände verschoben werden musste.

Wir erinnern uns an “Baldur’s Gate 3″, bei dem die abgespeckte Xbox Series S eine Hürde darstellte. Microsoft musste gar die verpflichtende Feature-Parität aufgeben:

Dennoch hält Microsoft an der Xbox Series S fest und sorgte kürzlich für die Ankündigung eines neuen Modells, das von zwei weiteren Versionen der Xbox Series X begleitet wird. Ein ehemaliger Sony-Manager machte sich später für einheitliche Konsolen stark.

Sobald es zum mutmaßlichen Exklusivdeal rund um “Black Myth: Wukong“ weitere Informationen gibt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

