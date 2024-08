Black Myth Wukong: „Technische Probleme“ sorgen für spätere Xbox Series X/S-Veröffentlichung – Bericht

„Black Myth: Wukong“ ist eines der erfolgreichsten Videospiele des Jahres und zieht auf PS5 und PC bereits zahlreiche Fans an. Allerdings bleibt eine bestimmte Gruppe von Konsumenten außen vor: Spieler auf Xbox Series X oder S.

Ursprünglich war geplant, dass „Black Myth: Wukong“ zeitgleich mit den anderen Plattformen auch für die Xbox Series X/S erscheint. Doch im Juni dieses Jahres wurde bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung auf den Microsoft-Konsolen verschoben wird. Zuvor verschwand das Xbox-Logo aus Trailern.

Microsoft bestätigte damals, dass man eng mit dem Entwicklerstudio Game Science zusammenarbeite, um das Spiel auch auf die Xbox-Plattformen zu bringen.

Technische Schwierigkeiten verzögern Xbox-Release

Nach aktuellen Informationen scheint die Verzögerung auf technischen Problemen zu basieren. Ein Bericht von Forbes widerspricht einmal mehr Gerüchte um einen Exklusivvertrag zwischen Game Science und Sony, der Xbox-Spieler von „Black Myth: Wukong“ fernhalten würde.

Stattdessen heißt es, dass besondere Herausforderungen die Ursache für die Verzögerung seien. „Die schlechte Nachricht ist, dass Xbox anscheinend wieder einmal in eine Situation wie bei Baldur’s Gate 3 geraten ist…“, so Paul Tassi von Forbes. Die Verzögerungen begründet er mit einem „technischen Problem“.

Die Xbox Series S wird im Bericht zwar nicht explizit als ursächliches „Problem“ genannt, aber mehrfach angedeutet und vermutet. Auch der Verweis auf “Baldur’s Gate 3” lässt kaum Zweifel aufkommen: Die abgespeckte Hardware scheint „Black Myth: Wukong“ dem Vernehmen nach nicht ohne Weiteres stemmen zu können, zumal schon die PS5-Fassung des Titels am Spiel zu knabbern hat:

Der Bericht deutet zudem darauf hin, dass Microsofts Richtlinie, Spiele gleichzeitig für die leistungsstärkere Xbox Series X und die schwächere Xbox Series S zu veröffentlichen, erneut Nachteile für die eigene Spielerschaft bringt.

Microsoft gibt die gleiche Stellungnahme wie im Juni heraus

Schon im vergangenen Juni äußerte sich ein Sprecher von Microsoft zur späteren Veröffentlichung von „Black Myth: Wukong“ auf den Xbox-Konsolen. Dabei fiel eine Aussage, die zu Spekulationen führte.

„Wir können die Deals unserer Partner mit anderen Plattforminhabern nicht kommentieren. Aber wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Xbox zur besten Plattform für Gamer zu machen. Und großartige Spiele stehen dabei im Mittelpunkt“, so der Sprecher.

Gemutmaßt wurde damals, dass Game Science und Sony einen Exklusivdeal abgeschlossen haben könnten, der Xbox-Spieler eine Zeit lang vom Spiel fernhält.

Allerdings stellte Game Science längst klar: “Wir optimieren derzeit die Xbox Series X/S-Version, um unsere Qualitätsstandards zu erfüllen. Daher wird sie nicht gleichzeitig mit den anderen Plattformen erscheinen.” Dennoch schickte Microsoft auf Nachfrage in dieser Woche dasselbe Statement heraus.

Auch Tassi betonte in seinem Artikel auf Forbes noch einmal: “Nein, Sony kauft hier nicht ein Jahr Exklusivität oder etwas Ähnliches von Game Science, um den Titel für lange Zeit von der Xbox fernzuhalten.”

Letztlich bleibt abzuwarten, wie das “technische Problem” gelöst wird. Im Fall von “Baldur’s Gate 3” wich Microsoft von der verpflichtenden Parität ab und gewährte Larian, den Titel auf der Xbox Series S ohne Splitscreen-Modus zu veröffentlichen. Später zeigte man sich bei Microsoft zuversichtlich, dass das Feature noch realisiert werden könne.

Die Veröffentlichung von „Black Myth: Wukong“ für Xbox Series X/S bleibt weiterhin ohne konkretes Datum. Informationen zur Verfügbarkeit und Veröffentlichung werden von Microsoft und Game Science zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Leistungsproblem könnte sich noch verschärfen

Spannend wird in diesem Zusammenhang auch ein Blick in die Zukunft. Die aktuelle Konsolengeneration befindet sich auf dem Weg in die zweite Hälfte des Zyklus. Und mit der PS5 Pro kommt mutmaßlich eine Konsole auf den Markt, die noch einmal potenter als die derzeitigen Systeme von Sony und Microsoft ist. Damit vergrößert sich zugleich der Leistungsabstand zwischen der schwächsten und stärksten Konsole der laufenden Generation.

Microsoft verzichtet offenbar auf ein Hardware-Upgrade, was mit dem entstehenden Leistungsunterschied durchaus begründet werden kann. Stattdessen werden in diesem Jahr neue Modelle der Xbox Series X und S ohne Leistungszuwachs veröffentlicht. Für die nächste Generation hat Microsoft bereits Hardware geplant.

