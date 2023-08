Baldur’s Gate 3: Microsoft möchte Splitscreen auf der Xbox Series S weiterhin realisieren

Nachdem die Xbox Series S in den vergangenen Monaten einiges an Kritik über sich ergehen lassen musste, rückte die kleine Schwester der Xbox Series X zuletzt ein weiteres Mal in den Fokus der internationalen Berichterstattung.

So räumten die Entwickler von Larian ein, dass sich die Xbox-Umsetzung des gefeierten Rollenspiels „Baldur’s Gate 3“ spürbar verzögern wird, da es dem Studio bis dato nicht gelang, den Splitscreen-Coop in der gewünschten Performance auf der Xbox Series S zu realisieren.

Da auch mit der technischen Unterstützung von Xbox keine Lösung gefunden wurde, kippte Microsoft kurzerhand die Paritätsklausel, die besagt, dass auf der Xbox Series S die gleichen Features geboten werden müssen wie auf der Xbox Series X.

Bei den Larian Studios haben wir es mit dem ersten Studio zu tun, das in den Genuss dieser Ausnahmeregelung kam. Wie die Verantwortlichen von Xbox via Twitter bestätigten, ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit allerdings noch nicht gesprochen.

Microsoft auf der Suche nach einer technischen Lösung

Stattdessen werden die Entwickler von Xbox weiterhin eng mit den Larian Studios zusammenarbeiten, um im besten Fall dafür zu sorgen, dass der Splitscreen-Coop von „Baldur’s Gate 3“ auf der Xbox Series S doch noch realisiert werden kann – wenn auch erst nach dem Release des Rollenspiels für die Xbox-Konsolen.

„Um einige der Fragen zu beantworten, die wir erhalten haben: Wir werden weiterhin mit Larian zusammenarbeiten, um die Möglichkeit der Hinzufügung des Splitscreens auf der Series S nach dem Start zu erkunden“, so Microsoft. Ob dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt sein wird, wird die Zeit zeigen.

Doch schon jetzt dürfte die aktuelle Entwicklung rund um „Baldur’s Gate 3“ Wasser auf die Mühlen der Kritiker sein, die in den letzten Monaten darauf hinwiesen, dass die schwache Hardware der Xbox Series S die Entwicklung von Spielen negativ beeinflusst, oder hinter vorgehaltener Hand gar ein Ende der Unterstützungspflicht beziehungsweise der Paritätsklausel im Bereich der Features forderten.

Weitere Meldungen zu Baldur’s Gate 3:

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PC erhältlich und erscheint am 6. September 2023 für die PlayStation 5. Die Xbox Series X/S-Fassung bekam bisher keinen Releasetermin spendiert, dürfte angesichts der Veröffentlichung von „Starfield“ am 6. September aber wohl noch ein wenig auf sich warten lassen.

To answer some questions we’re getting, we’ll continue to work with Larian to explore the addition of split-screen on Series S post launch. — Xbox (@Xbox) August 25, 2023

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren