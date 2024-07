PS5 Pro: Wackelt der Launch im Jahr 2024? Insider stellt seinen Tweet klar

In dieser Woche wurde ein Tweet des bekannten Insiders Tom Henderson dahingehend gedeutet, dass sich Sony dazu entschieden haben könnte, den Launch der PS5 Pro auf das nächste Jahr zu verschieben. In der Zwischenzeit meldete sich Henderson noch einmal selbst zu Wort.

In einem Dialog auf X sprach der bekannte und gut vernetzte Insider Tom Henderson in dieser Woche über die weiterhin unangekündigte PS5 Pro. Nachdem ein User auf eine mögliche Präsentation der Konsole im September verwies, entgegnete Henderson: „Wenn sie dieses Jahr erscheint!“.

Ein Tweet, der dahingehend gedeutet wurde, dass sich die Verantwortlichen von Sony möglicherweise dazu entschieden haben könnten, den Launch auf 2025 zu verschieben. Um erst gar keine Gerüchte aufkommen zu lassen, meldete sich Henderson auf Insider Gaming noch einmal zu Wort.

In seinem Statement merkte Henderson an: „Die Leute haben meinen Kommentar verständlicherweise relativ passiv aufgefasst. So als würde ich andeuten, dass die Pro ihre Veröffentlichung im Weihnachtsgeschäft 2024 verpassen […] würde. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist dies jedoch nicht der Fall.“

PS5 Pro befindet sich laut Hendersons Quellen weiter auf Kurs

Henderson ergänzte, dass die Publisher und Entwickler ihre Applikationen, die die PS5 Pro unterstützen sollen, bis zum 30. Juli bei CertOps (Platform Certification & Operations) einreichen können. Ein Termin, den Sony bereits vor 18 Monaten festlegte. Darüber hinaus müssen alle Spiele für die PS5, die nach dem 15. September 2024 erscheinen, die PS5 Pro unterstützen.

Dies bedeutet natürlich nicht zwangsläufig, dass Sony die PS5 Pro im September 2024 enthüllt und dieses Jahr veröffentlicht. Laut Henderson soll sich die Konsole aber zumindest theoretisch weiterhin auf Kurs für einen möglichen Launch im Jahr 2024 befinden.

„Obwohl es sich also nicht um ein genaues Veröffentlichungsdatum handelt, deuten die Informationen, die PlayStation Anfang dieser Woche an Entwickler weitergab, darauf hin, dass die PlayStation 5 Pro noch im Zeitplan liegt und noch in diesem Jahr erscheint“, ergänzte Henderson.

Dokumente, die er Mitte des Jahres zu Gesicht bekam, könnten laut dem Insider auf eine Veröffentlichung in der zweiten Hälfte im November 2024 hindeuten.

Ergibt der Launch im Jahr 2024 Sinn?

Auch wenn sich die PS5 Pro offenbar weiterhin im Zeitplan befindet, zweifeln laut Henderson mehrere Quellen an, dass eine Markteinführung der Konsole in diesem Jahr überhaupt Sinn ergibt. Hier spricht der Insider vor allem die Tatsache an, dass Sony in diesem Geschäftsjahr keine Titel auf Basis großer Marken veröffentlichen wird.

Gleichzeitig mangelt es Sony in diesem Jahr schlichtweg an neuen First-Party-Titeln, die Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der PS5 Pro machen könnten.

„Was die Dokumentation betrifft (90-95 Prozent meiner Berichterstattung beziehen sich auf Dokumentationsquellen), deutet jedoch nichts darauf hin, dass die PS5 Pro verschoben oder abgesagt wurde“, so Henderson abschließend.

Sony äußerte sich zu den diversen Gerüchten um die PS5 Pro in den letzten Monaten nicht.

Weitere Meldungen zu PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren