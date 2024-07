PS5 Pro: Launch im Herbst 2024 wackelt – Insider zeigt sich skeptisch

Da zwischenzeitlich mehrere etablierte Redaktionen einen Blick auf die Entwicklerunterlagen der PS5 Pro werfen und diese verifizieren konnten, besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Konsole existiert. Doch wann erobert sie den Markt?

Über die PS5 Pro hatte zuerst der Insider Tom Henderson berichtet, der mit ähnlichen Hardware-Aussagen zur PS5 Slim, zu PlayStation Portal, zum Headset Pulse Elite sowie zu den In-Ears Pulse Explore jeweils Volltreffer landete.

In seinen ursprünglichen Berichten zur neuen Sony-Konsole ging Henderson davon aus, dass die PS5 Pro im Herbst 2024 erscheinen könnte. Mittlerweile scheint er davon nicht mehr vollends überzeugt zu sein.

Nahende Ankündigung der PS5 Pro offenbar nicht sicher

Henderson machte in einem Post auf X, ehemals Twitter, zunächst auf die im August stattfindende Gamescom 2024 aufmerksam und betonte, dass die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Dabei teilte er seine Mailadresse für alle, die mit ihm “reden, zu Mittag essen oder ein Bier trinken möchten”.

Daraufhin stellte es ein Follower infrage, dass in diesem Jahr überhaupt eine große Show zu erwarten ist. Immerhin mache Geoff Keighley nicht viel Werbung. Henderson antwortete: “Die Gamescom selbst ist die größte aller Zeiten – was Opening Night Live betrifft, bin ich mir noch nicht sicher.”

Während der Follower seine Erwartungen nicht zu hoch ansetzen möchte, glaubt er, dass der September spannender wird: “Ich schätze, September wird wahrscheinlich ein guter Monat, da die PS5 Pro höchstwahrscheinlich um diese Zeit angekündigt wird?”

Von Henderson folgte eine Antwort, die weniger zuversichtlich klingt: “Wenn sie dieses Jahr erscheint!”, so der Insider. Ein Launch der bislang unangekündigten PS5 Pro vor 2025 scheint demnach alles andere als sicher zu sein.

Zum Thema:

Braucht es in diesem Jahr überhaupt eine PS5 Pro?

Es folgten weitere Fragen, die von Henderson nicht mehr beantwortet wurden, darunter:

Besteht die Möglichkeit, dass die PS5 Pro verschoben oder abgesagt wird?

Du bezweifelst also, dass die PS5 Pro im Herbst 2024 erscheinen wird? Gibt es dafür Gründe?

Ist es möglich, dass Sony sie gar nicht veröffentlicht und stattdessen auf die PS6 übergeht?

Ein weiterer Follower verwies auf den später als erwarteten Launch von “GTA 6”, was tatsächlich ein triftiger Grund für eine spätere Veröffentlichung der PS5 Pro wäre. Im laufenden Jahr erscheinen kaum Spiele, die von der zusätzlichen Leistung derart profitieren würden, dass Kunden in Scharen die Händler stürmen und die potentere Konsole kaufen würden.

Für “GTA 6”, das auf einer offenen Welt aufbaut und anhand des ersten Trailers dicht gefüllte Schauplätze vermuten lässt, dürfte die PS5 Pro zur ersten Wahl werden. Der Haken: Der Rockstar-Blockbuster erscheint erst im Herbst 2025.

Außerdem verzichtet Sony im laufenden Geschäftsjahr auf AAA-Spiele der größten Franchises, sodass auch von den internen Studios keine Spiele zu erwarten sind, mit denen die Vorteile der PS5 Pro verkaufsfördernd in den Fokus gerückt werden. “Concord“, “Astro Bot”, “LEGO Horizon Adventures” oder das Remake von “Until Dawn” können diese Lücke nicht füllen.

Letztlich besteht für Sony in diesem Jahr keine Notwendigkeit, eine neue Konsole zu veröffentlichen. Die PS5 kann die Xbox Series X/S seit dem Launch in den Schatten stellen und verkauft sich derzeit ebenfalls besser als die in die Jahre gekommene Switch. Auch im Weihnachtsgeschäft dürfte sie für viele Spieler die erste Wahl werden – bei einem insgesamt schwächelnden Konsolenmarkt.

Zum Thema:

Was glaubt ihr: Wird Sony die PS5 Pro in diesem Jahr auf den Markt bringen oder mit dem Launch bis 2025 warten? Oder haben sich die Japaner vielleicht gänzlich von der Pro-Version verabschiedet und bereiten sich auf die PS6 vor?

Weitere Meldungen zu PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren