Pulse Elite und Explore: Die Preise schrumpfen weiter – PS5-Zubehör im Sale

Sony brachte Ende des vergangenen Jahres und Anfang 2024 die Ohrhörer Pulse Explore und das Headset Pulse Elite auf den Markt. Sie kamen mit unverbindlichen Preisempfehlungen von 219,99 und 149,99 Euro in den Handel. Diese Beträge müssen Interessenten aber längst nicht mehr bezahlen. Und der neuste Sale bei Amazon rückt die vorherigen Angebote noch einmal in den Schatten.

Die Ohrhörer Pulse Explore sind aktuell für 149,99 Euro im Angebot, was einem Preisnachlass von 32 Prozent entspricht. Denn regulär kosten sie knapp 220 Euro. Das Headset Puls Elite ist mit einem Preis von 99,99 statt 149,99 Euro vertreten. Hier ergibt sich ein Rabatt von 33 Prozent.

Nachfolgend sind die Angebote bei Amazon verlinkt*:

Bei einer zügigen Bestellung kann das Exemplar der Wahl schon morgen entgegengenommen werden.

Was haben Pulse Explore und Pulse Elite zu bieten?

Das Pulse-Elite-Headset von Sony ist mit magnetischen Planar-Treibern ausgestattet, die von professionellen Studioaufnahmen inspiriert sind. Sie sollen eine präzise Wiedergabe von Klanglandschaften ermöglichen und durch eine minimale Verzerrung überzeugen. Ein besonderes Merkmal ist die KI-Geräuschunterdrückung für das Mikrofon, mit der störende Geräusche ausgefiltert werden.

Die Pulse-Explore-Ohrhörer sind mit zwei speziell entwickelten Mikrofonen ausgestattet, um die Stimme präzise aufzunehmen, so Sony. Mit diesen Ohrhörern können gleichermaßen Anrufe angenommen und Gespräche mit Teammitgliedern geführt werden. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu fünf Stunden. Zusätzliche Energie erhalten Sie mit dem mitgelieferten Lade-Case.

Zwar nicht mehr zum gestrigen Bestpreis von unter 400 Euro zu haben ist PlayStation VR2. Hier verlangt Amazon mittlerweile wieder 499,99 Euro, was noch immer einem Rabatt in Höhe von 17 Prozent entspricht. Es lohnt sich jedoch eher ein Blick in Richtung GameStop.

Auch ein passender PC-Adapter wurde kürzlich angekündigt:

Noch ohne Rabatt, aber mittlerweile uneingeschränkt bestellbar, ist PlayStation Portal. Hier werden Kunden für 219,99 Euro fündig.

Neue Preisnachlässe gibt es wiederum im PlayStation-Store. Hier ging anlässlich des Summer Game Fests ein neuer Sale an den Start, der mehr als 2.000 Angebote umfasst.

