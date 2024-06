PlayStation VR2: Zur Ankündigung der PC-Unterstützung – Headset im Sale günstiger denn je

In dieser Woche kündigte Sony die nahende PC-Unterstützung von PlayStation VR2 offiziell an. Passend dazu sank das VR-Headset im Preis und kann aktuell günstiger denn je erworben werden.

Nach den Gerüchten der letzten Wochen kündigte Sony die PC-Unterstützung von PlayStation VR2 kürzlich auch offiziell an. Laut der Ankündigung seitens Sony kann das VR-Headset ab dem 7. August 2024 am PC verwendet werden.

Passend zu dieser Ankündigung sank PlayStation VR2 in dieser Woche spürbar im Preis. Beim Versandriesen Amazon könnt ihr euch das VR-Headset derzeit zum Preis von 399,99 Euro sichern. Im Vergleich mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 599,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von satten 33 Prozent.

Update: Es scheint, dass ein zügiger Ausverkauf erfolgte. Kurz nachdem der Artikel online ging, konnte das Headset nicht mehr für 399,99 Euro bestellt werden.

Da es sich um ein befristetes Angebot handelt, solltet ihr euch mit der Kaufentscheidung aber nicht allzu viel Zeit lassen. Wer zugreifen möchte, findet das besagte Angebot auf Amazon.

Was hat PlayStation VR2 zu bieten?

Bei PlayStation VR2 handelt es sich um ein VR-Headset, das im Februar 2023 erschien. Die Hardware wurde laut Sony speziell auf die Stärken der PS5 zugeschnitten . Mit nur einer einzigen und einfachen Kabelverbindung könnt ihr das Headset mit eurer PS5-Konsole verbinden und in die virtuellen Welten von Titeln wie „Gran Turismo 7“ oder „Horizon: Call of the Mountain“ eintauchen.

„Genieße atemberaubend lebendige 4K-HDR-Bilder in kompatiblen Spielen. Ein großes 110º-Sichtfeld und hochmodernes grafisches Rendering. Alles möglich durch die Leistung von PS5“, so Sony weiter. „Erlebe die revolutionäre PlayStation VR2 Sense-Technologie mit Eye-Tracking, Headset-Feedback und 3D-Audio, die in Kombination mit den neuen intuitiven Controllern für realistischere Empfindungen und Emotionen in kompatiblen Spielen sorgt.“

Im Lieferumfang von PlayStation VR2 befinden sich das Headset, die PlayStation VR2 Sense-Controller (L)/(R) mit befestigten Handgelenkschlaufen, ein USB-Kabel (zum Koppeln und Laden des Controllers), Stereokopfhörer und drei Paar Ohrenpolster.

PSVR2 auf dem PC nur mit Einschränkungen nutzbar

Zu beachten ist, dass ihr das Headset lediglich auf der PS5 in vollem Umfang nutzen könnt. Wie Sony in der Ankündigung der PC-Unterstützung einräumte, warten auf dem PC diverse Einschränkungen.

Auf die folgenden Funktionen müsst ihr auf dem PC verzichten: HDR, Headset-Feedback, Eye-Tracking, adaptive Trigger und haptisches Feedback (außer Vibration).

Andere High-Fidelity- und sensorische Funktionen von PSVR2 werden hingegen unterstützt. Darunter die 4K-Grafiken (2.000 x 2.040 Pixel pro Auge), das 110-Grad-Sichtfeld, die Toucherkennung und Durchlassansicht sowie das Foveated-Rendering (ohne Eye-Tracking). Bei unterstützten Spielen dürft ihr euch zudem auf das 3D-Audio freuen.

Weitere Details zur PC-Unterstützung sowie die Mindestanforderungen für PSVR2-Spiele auf dem PC findet ihr hier.

