PlayStation VR2: Produktion ausgesetzt und neue Zahl – Bericht

Im vergangenen Februar kam die Meldung auf, dass die Produktion der Xbox Series X/S-Konsolen zeitweise gestoppt wurde. Auch im Fall der PS5 soll es zu einer temporären Drosselung der Produktion gekommen sein. Ziel sei es demnach gewesen, die Überkapazitäten abzubauen.

Ein ähnliches Schicksal könnte nun auch das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 ereilt haben, wie Bloomberg in einem Artikel berichtet.

PS VR2-Produktion angeblich gestoppt

Bloomberg möchte von nicht näher genannten Quellen erfahren haben, dass Sony die Herstellung der PlayStation VR 2-Headsets vorübergehend einstellen ließ. Damit möchte das Unternehmen den Überschuss an bisher nicht verkauften Lagerbeständen abbauen, heißt es.

Unklar ist, wie hoch die Überkapazitäten sind, wie lange die Aussetzung der Produktion erfolgen soll oder welche weiteren Gründe hinter dem mutmaßlichen Produktionsstopp stehen. Denn eine Preissenkung wie etwa bei der PS5 Slim gab es bisher nicht.

Die aktuelle Sony-Konsole erhielt einen Preisnachlass von rund 100 Euro:

PS VR2-Produktionszahl genannt

Kurz nach dem Launch von PlayStation VR2 gab Sony bekannt, dass das Headset erfolgreicher als der Vorgänger starten konnte. Ebenso zeigte man sich zuversichtlich, dass auch der Langzeiterfolg über dem der vorherigen VR-Hardware liegen könnte. Danach schwieg das Unternehmen.

Den Bloomberg-Quellen zufolge habe Sony seit der Markteinführung im Februar letzten Jahres mehr als zwei Millionen PS VR2-Einheiten hergestellt. Allerdings gingen die Verkäufe von Quartal zu Quartal zurück, wofür es mehrere Erklärungen gibt.

Wie auch Meta hat Sony außerhalb der Hardcore-VR-Fangemeinde Probleme, den Kunden das VR-Headset schmackhaft zu machen. Vor allem die Kosten stellen eine gewisse Hürde dar, auch wenn Sony mit PS VR2 technisch betrachtet eine überzeugende Hardware liefert.

Das PS5-Headset kam zum Preis von 599,99 Euro auf den Markt. Für 50 Euro mehr gab es ein Bundle mit “Horizon: Call of the Mountain”. Zudem ist zwingend der Besitz einer PS5 notwendig, da es sich bei PS VR2 um kein Standalone-Headset handelt.

Amazon: PS VR2 gibt es momentan 50 Prozent günstiger*

Aus heutiger Sicht würden viele Leser von PLAY3.DE nur noch bis zu 400 Euro für das Headset bezahlen, wie unsere im Februar gestartete Umfrage ergab.

Die Stimmenaufteilung basierend auf der Frage, wie viel die Teilnehmer ein Jahr nach dem Launch für das Headset bezahlen würden:

Bis zu 400 Euro: 33 Prozent

Bis zu 300 Euro: 31 Prozent

Bis zu 500 Euro: 21 Prozent

Bis zu 600 Euro: 11 Prozent

Mehr als 600 Euro: 4 Prozent

Die großen Systemseller fehlen

Der PlayStation Store ist mit Spielen für PlayStation VR2 reichlich gut gefüllt. Doch oft handelt es sich um kleinere Games und um Ports älterer PC- oder PS VR-Titel.

Als Highlights werden oft Spiele wie “Gran Turismo 7”, das VR-Rennen nahezu im gesamten Titel unterstützt, “Green Hell VR”, “Pavlov” und die von PS VR2 unterstützten “Resident Evil“-Teile genannt.

In unserer Umfrage gaben allerdings 59 Prozent der Teilnehmer an, dass es an zugkräftigen Systemsellern mangelt. 29 Prozent sehen die Spieleauswahl als zu gering an und nur elf Prozent sind mit dem Portfolio zufrieden.

Der heute berichtete Produktionsstopp deutet eher darauf hin, dass auch die großen Systemseller ausbleiben könnten, da die Zielgruppe für größere Investitionen zu klein ist.

Schwierigkeiten ergeben sich auch aufgrund der starken Konkurrenz von Meta, das günstige kabellose VR-Headsets wie Quest 2 und Quest 3 mit einem breiteren Angebot an Spielen verkauft. Auch der Funktionsumfang ist größer und umfasst etwa eine Kompatibilität mit YouTube.

PS VR2 bald mit PC-Spielen

Eine Gegenmaßnahme ist in Arbeit. So gab Sony vor einigen Wochen etwas schwammig bekannt, dass Besitzer des Headsets auf zusätzliche “Spiele auf dem PC zuzugreifen” können. Die neue Funktion soll in diesem Jahr bereitgestellt werden, wenn alles nach Plan verläuft.

Was genau das bedeuten könnte, wurde in dieser Meldung behandelt. Letztlich waren 85 Prozent der Umfrageteilnehmer positiv gestimmt und befürworteten die Ausweitung. Denn so könne der Markt insgesamt weiter wachsen.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren