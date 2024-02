PS VR2: Sony testet PC-Kompatibilität und kündigt neue Spiele an

Sony möchte PlayStation VR2 mit dem PC kompatibel machen. Zudem kündigt das Unternehmen mehrere Spiele an, die das Virtual-Reality-Headset in diesem Jahr erreichen.

PlayStation VR2 ist ausschließlich mit der PS5 kompatibel. Doch daran könnte sich in diesem Jahr etwas ändern. Nahezu beiläufig erwähnt Sony in einem neuen Beitrag auf dem PlayStation Blog, dass eine PC-Unterstützung getestet wird.

Mit der voraussichtlichen Bereitstellung des PC-Supports vergrößert sich die Zielgruppe erheblich. Und dank der besonderen Features wie Eyetracking samt Foveated Rendering muss sich das PS5-Headset nicht hinter der PC-Konkurrenz verstecken.

PC-Support vielleicht in diesem Jahr

Die Ankündigung erfolgt in einem Blogbeitrag, in dem einige der kommenden Spiele für PS VR2 vorgestellt werden.

Kurz nach der Einleitung heißt es dann: “Außerdem freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass wir derzeit die Möglichkeit für PS VR2-Spieler testen, auf zusätzliche Spiele auf dem PC zuzugreifen.”

Damit sollen Besitzer zusätzlich zu den auf der PS5 verfügbaren PS VR2-Titeln mehr Spielvielfalt erhalten. Einige Spieler dürften darauf aufbauend bereits auf „Half-Life Alyx“ schielen.

Sony hofft, “die Unterstützung im Jahr 2024 verfügbar machen zu können”. Weitere Einzelheiten nannte das Unternehmen nicht, versprach aber, die Spieler mit weiteren Updates zu diesem Thema auf dem Laufenden zu halten.

Diese PS VR-Titel erobern das PS5-Headset

Zu den neuen VR-Games, auf die sich PS VR2-Spieler einstellen können, gehört “The Wizards – Dark Times: Brotherhood”. Dabei handelt es sich um ein Action-Adventure, in dem Spieler die Rolle eines mächtigen Zauberers einnehmen. Der Titel ist ab heute im PlayStation Store erhältlich.

“Wanderer: The Fragments of Fate” folgt am 27. Juni 2024. Darin reisen Spieler durch die Zeit und versuchen letztlich, im Zweiten Weltkrieg die Oberhand zu gewinnen.

In der Rolle von Asher Neumann haben PS VR2-Besitzer die Möglichkeit, frei und nahtlos durch die Zeit zu reisen. Währenddessen erkunden sie verschiedene Welten und lösen knifflige Rätsel. Zugleich gilt es, den Verlauf der Geschichte zu verändern.

“Little Cities: Bigger” wiederum erscheint am 12. März 2024 für PlayStation VR2. Hierbei handelt es sich um eine Diorama-Städtebau-Erfahrung, die bereits für Meta Quest erhältlich ist. PlayStation-Spieler profitieren von zurückliegenden 18 Monaten Support, der verschiedene Inhalts-Updates einschließt.

“Zombie Army VR” erscheint im Laufe des Jahres für PlayStation VR2. Hier übernehmen Spieler die Rolle eines Deadhunters, der sich durch das vom Krieg erschütterte Europa kämpft und es mit den Zombiehorden aufnimmt. Ein Online-Koop für zwei Spieler gewährt gemeinsamen Spielspaß.

Ebenfalls für 2024 ist “Soul Covenant” geplant. In einer zukünftigen Version von Japan, in der die Menschheit gegen eine Armee von Robotern ums Überleben kämpfen muss, sind Spieler gefordert, sich massiven Gegnerhorden und mächtigen Feinden entgegenzustellen. NPC-Begleiter oder andere Spieler, die sich im Viererteam zusammenschließen, stehen dabei zur Seite.

„Soul Covenant“ erscheint in diesem Jahr und lässt Spieler gemeinsam gegen Roboter antreten.

Virtual Reality bleibt für Sony relevant

Dass Sony Virtual Reality uneingeschränkt unterstützten möchte, erklärte das Unternehmen schon im vergangenen Jahr.

„Die VR-Kategorie ist uns wichtig“, so Eric Lempel, Senior Vice President und Leiter des globalen Marketings von Sony Interactive Entertainment, im Oktober. “Es ist eine Kategorie, die uns bei Innovationen helfen kann.”

Die erste Geige spielt das Headset aber nicht:

Unabhängig davon bleibt es dabei: PlayStation VR2 ist ein ziemlich teures Stück Hardware, das weiterhin für etwa 600 Euro verkauft wird. Für das Bundle mit “Horizon Call of the Mountain” werden 649,99 Euro* fällig.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren