PS VR2: Preis, Spiele, PC-Support – Sonntags-Umfrage ein Jahr nach dem Launch

PlayStation VR2 hat die ersten zwölf Monate hinter sich gelassen. In diesem Zeitraum erschienen zahlreiche Spiele, während der Preis weitgehend stabil blieb. Was denkt ihr ein Jahr nach dem Launch über die Hardware und deren Unterstützung?

PlayStation VR2 feierte in dieser Woche den ersten Geburtstag. Am 22. Februar 2023 kam das Virtual-Reality-Headset auf den Markt. Kurz nach dem Launch fand die etwa 600 Euro teure Hardware rund 600.000 Abnehmer. Danach schwieg Sony zu den Verkaufszahlen.

Vernachlässigt wird PS VR2 aber keinesfalls. Im PlayStation Store sind mehr als 170 kompatible Spiele gelistet, darunter ein paar Titel, die in den kommenden Wochen und Monaten freigeschaltet werden. Als Beispiel kann „Little Cities: Bigger!“ genannt werden, das für März geplant ist.

Doch was denkt ihr ein Jahr nach der Markteinführung über PlayStation VR2? Wurden eure Erwartungen erfüllt?

PS VR2-Preis gerechtfertigt und genügend Spiele?

Mit einem Einstiegspreis von rund 600 Euro* ist PlayStation VR2 kein Schnäppchen. Zudem setzt das Virtual-Reality-Headset (noch) den Besitz einer PS5 voraus. Gleichzeitig kann die Hardware mit besonderen und kostspieligen Features punkten, darunter das Eye-Tracking samt Foveated Rendering.

Doch welcher Preis ist eurer Meinung nach aus heutiger Sicht für das VR-Headset und die verbaute Technik angemessen – auch unter Berücksichtigung des Supports?

Wie viel würdet ihr heute für PlayStation VR2 bezahlen? Bis zu 400 Euro

Bis zu 300 Euro

Bis zu 500 Euro

Bis zu 600 Euro

Mehr als 600 Euro Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Bis zu 400 Euro 34%, 71 Stimme 71 Stimme 34% 71 Stimme - 34% aller Stimmen

Bis zu 300 Euro 32%, 66 Stimmen 66 Stimmen 32% 66 Stimmen - 32% aller Stimmen

Bis zu 500 Euro 19%, 40 Stimmen 40 Stimmen 19% 40 Stimmen - 19% aller Stimmen

Bis zu 600 Euro 12%, 24 Stimmen 24 Stimmen 12% 24 Stimmen - 12% aller Stimmen

Mehr als 600 Euro 3%, 7 Stimmen 7 Stimmen 3% 7 Stimmen - 3% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 208 Umfragen-Archiv × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Bis zu 400 Euro

Bis zu 300 Euro

Bis zu 500 Euro

Bis zu 600 Euro

Mehr als 600 Euro × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Mit PS VR2 kompatible Spiele gibt es reichlich. Allerdings beklagen sich Besitzer des Headsets nicht selten, dass ihnen zugkräftigere Spiele der PlayStation-Studios fehlen. Andere meinen, dass für eine Nischen-Hardware dieser Art genügend unterschiedliche Spiele im Angebot sind. Doch wie schätzt ihr das Spieleangebot ein Jahr nach dem Launch ein?

Welche Meinung habt ihr zum Spieleangebot für PS VR2? Es gibt viele Spiele, aber die großen Systemseller fehlen

Für PS VR2 gibt es zu wenig Spiele

Für PS VR2 gibt es ausreichend Spiele Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Es gibt viele Spiele, aber die großen Systemseller fehlen 61%, 115 Stimmen 115 Stimmen 61% 115 Stimmen - 61% aller Stimmen

Für PS VR2 gibt es zu wenig Spiele 26%, 48 Stimmen 48 Stimmen 26% 48 Stimmen - 26% aller Stimmen

Für PS VR2 gibt es ausreichend Spiele 13%, 24 Stimmen 24 Stimmen 13% 24 Stimmen - 13% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 187 Umfragen-Archiv × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Es gibt viele Spiele, aber die großen Systemseller fehlen

Für PS VR2 gibt es zu wenig Spiele

Für PS VR2 gibt es ausreichend Spiele × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Nicht verpassen: PS5 Slim nur kurze Zeit für 469 Euro*

PS VR2 bald mit Zugriff auf PC-Spiele

In dieser Woche gab Sony bekannt, dass PS VR2 in irgendeiner Art und Weise mit PC-Spielen kompatibel gemacht werden soll. Die Tests laufen und der PS5-Hersteller hofft, den Support in diesem Jahr ausrollen zu können.

Während die Details ausstehen und unklar ist, ob PS VR2 tatsächlich an einen PC angeschlossen werden kann, gab es nach der Ankündigung sowohl Kritik als auch Zustimmung.

Sollte Sony PS VR2 wirklich vollumfänglich mit dem PC kompatibel machen, wäre es laut eurer Einschätzung eine gute oder eine eher negative Entscheidung?

Was haltet ihr von einer PS VR2-Kompatibilität für den PC? Super, damit könnte Sony mehr Headsets verkaufen und der Markt wächst

Schlecht, da die PS5 die Exklusivität einer Zusatzhardware verliert Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Super, damit könnte Sony mehr Headsets verkaufen und der Markt wächst 88%, 149 Stimmen 149 Stimmen 88% 149 Stimmen - 88% aller Stimmen

Schlecht, da die PS5 die Exklusivität einer Zusatzhardware verliert 12%, 21 Stimme 21 Stimme 12% 21 Stimme - 12% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 170 Umfragen-Archiv × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Super, damit könnte Sony mehr Headsets verkaufen und der Markt wächst

Schlecht, da die PS5 die Exklusivität einer Zusatzhardware verliert × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Habt ihr PlayStation VR2 direkt zum Launch gekauft oder erst später? Und wie zufrieden seid ihr mit der Hardware und dem Support? Könnt ihr überzeugende Spiele empfehlen oder sprecht ihr für bestimmte Games gar eine Warnung aus? Verratet es uns in den Kommentaren.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren