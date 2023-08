No Man’s Sky: Foveated Rendering begeistert PSVR2-Spieler

Zu den Kernfeatures von PlayStation VR2 gehören das Eytracking und das Foveated Rendering. Mit diesen beiden Technologien können die Blickrichtung des Spielers erfasst und darauf aufbauend die Bereiche eines Spiels, auf die der Spieler blickt, in einer höheren Qualität dargestellt werden.

Wie gut die Feature-Kombination funktioniert, verdeutlicht das Weltraum-Abenteuer „No Man’s Sky“, das in dieser Woche das Echoes-Update erhielt und seitdem Foveated Rendering unterstützt, was wiederum für Begeisterung bei den PSVR2-Spielern sorgte.

Die Unterschiede gegenüber der vorherigen Fassung seien wie „Tag und Nacht“, berichtet ein Spieler auf Reddit. Andere Mitglieder stimmten dem zu. So schrieb ein User: „Ich spiele gerade und die Auflösung ist sooo viel besser als am Anfang. Ich bin jetzt wirklich zufrieden mit der Grafik.“

Ein weiterer begeisterterer Fan des Spiels erklärte: „Meiner Meinung nach gehört es jetzt zu den am besten aussehenden Spielen, was die Auflösung angeht – vielleicht nicht ganz Red Matter 2, aber nicht weit davon entfernt.“

„Dieses Update ist 100 Prozent das, worauf alle gewartet haben“, so die Meinung eines weiteren PSVR2-Besitzers, der von „No Man’s Sky“ zunächst enttäuscht war und monatelang auf Verbesserungen wartete. „Heute Morgen habe ich das Update bekommen und heilige Scheiße… es ist tatsächlich endlich passiert. So, so, so viel verbessert.“

PSVR2-Spieler, die sich bisher nicht mit „No Man’s Sky“ anfreunden konnten, könnten dank der Aktualisierung noch einmal eine kleine Überraschung erleben, wenn sie das Spiel zusammen mit dem Echoes-Update starten.

No Man’s Sky im Angebot

Spieler, die das Weltraumabenteuer noch nicht besitzen, dürfen im PlayStation Store derzeit besonders günstig zuschlagen. Statt der sonst üblichen 49,99 Euro werden im Rahmen eines Sales, der bis Ende August 2023 läuft, nur 24,99 Euro fällig. Für zehn Euro mehr kann bei Amazon die Disk-Fassung* gekauft werden.

Da „No Man’s Sky“ PlayStation VR2 nicht zwingend voraussetzt, richtet sich das Angebot auch an Spieler ohne Headset.

Gekauft werden kann PlayStation VR2 weiterhin zum Preis von rund 600 Euro bei Händlern wie Amazon*. Rund 650 Euro werden für ein Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“* fällig.

