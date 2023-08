Firewall Ultra: PSVR2-Shooter mit Launch-Trailer und Roadmap veröffentlicht

Mit "Firewall Ultra" können sich Besitzer des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 in einen weiteren Shooter stürzen. Der Launch-Trailer liegt vor und auch eine Roadmap wurde veröffentlicht.

Mit „Firewall Ultra“ wurde heute das nächste Spiel für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 veröffentlicht. Gefeiert wird der Neuzugang mit einem Trailer, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereitsteht.

Reviews liegen zu „Firewall Ultra“ bislang nicht vor. Auch in unserem Fall kam es zu keiner rechtzeitigen Bemusterung, sodass sich Spieler zunächst selbst einen Eindruck verschaffen müssen.

Roadmap veröffentlicht

Mit den Launch von „Firewall Ultra“ wurde auch die Roadmap veröffentlicht, die zeigt, was Spieler in den kommenden zwölf Monaten an Zusatzinhalten und Herausforderungen erwarten können. Dazu gehören vier Operationen, die mit dem Operation Pass verbunden sind.

Die Operationen bzw. Seasons bringen eine Reihe von Rewards mit sich, darunter jeweils einen Kontraktor und einen Skill sowie eine Waffe. Jede Season setzt sich aus insgesamt 60 Belohnungen zusammen, darunter neben den bereits genannten Rewards auch Waffenzubehör, Spielwährung und Booster.

Zudem wird „Firewall Ultra“ in den kommenden Monaten um zwei neue Maps (sowohl im Exfiltration- als auch im Contracts-Modus spielbar) und zwei weitere Koop-PvE-Modi erweitert.

Weitere Meldungen zu Firewall Ultra:

Veröffentlicht wurde „Firewall Ultra“ am heutigen 24. August 2023 zum Preis von rund 40 Euro für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2. Rund 60 Euro werden für die Deluxe Edition fällig.

Letztere umfasst eine frühere Freischaltung von vier Kontraktoren (Meiko, Skip, Fang und Node), vier Kontraktoren-Outfits (für die freigeschalteten Kontraktoren), vier Waffen-Tarnungen und einen Post-Launch-Operation Pass.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Firewall Ultra.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren