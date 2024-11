Golden Joystick Awards 2024: Black Myth Wukong, Astro Bot und GTA 6 – Gewinner in der Übersicht

Die Golden Joystick Awards gelten als eine der traditionsreichsten Auszeichnungen in der Gaming-Industrie und zeichnen sich durch eine lange Historie aus, die bis ins Jahr 1983 zurückreicht.

Auch im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung, organisiert von GamesRadar+, wurden herausragende Spiele und Talente der Branche gewürdigt. Dabei standen neue IPs, Indie-Titel und etablierte Blockbuster gleichermaßen im Fokus.

Black Myth: Wukong holt sich die Krone

Der größte Sieg ging an “Black Myth: Wukong”. Es ist das erste Konsolenspiel des chinesischen Entwicklers Game Science und bekam direkt den Titel “Ultimate Game of the Year” verpasst. Neben dieser höchsten Ehrung gewann das Spiel auch den Preis für das “Beste visuelle Design”.

Weitere große Gewinner des Abends waren “Final Fantasy 7: Rebirth” und “Helldivers 2”. Während das Final-Fantasy-Remake mit Preisen für “Bestes Storytelling”, “Bester Soundtrack” sowie Haupt- und Nebendarsteller überzeugen konnte, sicherte sich “Helldivers 2” Auszeichnungen als “Bestes Multiplayer-Spiel”, “Konsolenspiel des Jahres” und “Bester Spieletrailer”. Zudem erhielt es den begehrten Critics’ Choice Award.

Das mit Spannung erwartete “GTA 6” bekam eben jene Trophäe, was sicherlich nicht die größte Überraschung des Abends war. Wir berichten:

Auch die Indie-Szene wurde gewürdigt: “Balatro” gewann zwei Preise, darunter “Bestes Indie-Spiel” und den “Breakthrough Award”. Titel wie “Another Crab’s Treasure”, “Lethal Company” und “Chained Together” bekamen ebenfalls eine verdiente Aufmerksamkeit.

Nachfolgend die Übersicht über die Gewinner:

Bestes Audiodesign – Astro Bot

– Astro Bot Bester Soundtrack – Final Fantasy 7: Rebirth

– Final Fantasy 7: Rebirth Bestes Storytelling – Final Fantasy 7: Rebirth

– Final Fantasy 7: Rebirth Bestes Multiplayer-Spiel – Helldivers 2

– Helldivers 2 Bestes visuelles Design – Black Myth: Wukong

– Black Myth: Wukong Bestes Indie-Spiel – Balatro

– Balatro Bestes Indie-Spiel (Selbstvermarktung) – Another Crab’s Treasure

– Another Crab’s Treasure Studio des Jahres – Team Asobi (Astro Bot)

– Team Asobi (Astro Bot) Bester Hauptdarsteller – Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth)

– Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth) Beste Nebendarstellerin – Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth)

– Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth) Breakthrough Award – Balatro

– Balatro Still Playing Award (Konsole und PC) – Minecraft

– Minecraft Still Playing Award (Mobil) – Honkai: Star Rail

– Honkai: Star Rail PC-Spiel des Jahres – Satisfactory

– Satisfactory Konsolenspiel des Jahres – Helldivers 2

– Helldivers 2 Most-Wanted-Spiel – GTA 6

– GTA 6 Kritikerpreis – Helldivers 2

– Helldivers 2 Beste Spieleerweiterung – Elden Ring: Shadow of the Erdtree

– Elden Ring: Shadow of the Erdtree Beste Gaming-Hardware – Steam Deck OLED

– Steam Deck OLED Bestes Early-Access-Spiel – Lethal Company

– Lethal Company Bester Spieletrailer – Helldivers 2

– Helldivers 2 Streamers‘ Choice Award – Chained Together

– Chained Together Beste Spieladaption – Fallout

– Fallout Das ultimative Spiel des Jahres – Black Myth: Wukong

Vergabe der Game-Awards folgt im Dezember

Die nächste große Preisverleihung steht unmittelbar bevor: Die Game Awards 2024 werden am Donnerstag, dem 12. Dezember 2024, live aus dem Peacock Theatre in Los Angeles übertragen. Die Nominierungen stehen inzwischen fest:

Der Stream startet um 16:30 Uhr PT. Wegen der Zeitdifferenz müssen sich die Zuschauer in Deutschland bis zum 13. Dezember 2024 um 1:30 Uhr gedulden.

