Game Awards 2024: Diese Publisher führen die Liste der Nominierungen an

Die Game Awards gelten als eine der bedeutendsten Preisverleihungen der Gaming-Branche. Jährlich prämiert die Veranstaltung herausragende Leistungen im Bereich der Videospiele und bietet zugleich eine Bühne für Neuankündigungen.

Am Montag gab der Gastgeber und Produzent Geoff Keighley die Liste der diesjährigen Nominierten heraus. Mit 27 Kategorien und zahlreichen renommierten Studios dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

PS5-Hersteller führt die Liste an

In der Liste der Nominierten ist ein Publisher besonders häufig vertreten: Sony Interactive Entertainment. 16 Nominierungen entfallen auf das Unternehmen hinter der PS5. Der größte Teil der Nominierungen geht an “Astro Bot”, das allein für sieben Kategorien nominiert ist. Auch “Helldivers 2” und “Stellar Blade” tragen zu Sonys Erfolg bei.

Auf Platz zwei folgen Square Enix und Xbox, die jeweils 12 Nominierungen erzielen konnten. Bei den Redmondern entfällt ein großer Teil auf den 2023 übernommenen Publisher Activision Blizzard. SEGA liegt mit 11 Nominierungen knapp dahinter.

Weitere namhafte Publisher wie Bandai Namco (7 Nominierungen) und Nintendo (6 Nominierungen) runden die Liste der führenden Publisher ab.

Nachfolgend die Übersicht über die Publisher mit den meisten Nominierungen:

PlayStation – 16

Square Enix – 12

Xbox – 12

Sega – 11

Bandai Namco – 7

Nintendo – 6

Konami – 5

PlayStack – 5

Devolver – 5

Ubisoft – 5

EA – 4

Capcom – 4

Game Science – 4

Vergabe der Game Awards erfolgt Mitte Dezember

Die Nominierten werden von einer Jury aus über 130 Medienorganisationen und Influencern ausgewählt. Doch auch Fans haben über die Publikumsabstimmung einen kleinen Einfluss. 90 Prozent der Stimmen stammen von der Jury, während Spieler 10 Prozent der Stimmen per Online-Voting beisteuern können. Die Abstimmung läuft bis zum 11. Dezember 2024 auf der offiziellen Website der Game Awards.

Zu den nominierten Spielen gehört unter anderem “Final Fantasy 7 Rebirth” von Square Enix, das in sieben Kategorien vertreten ist, einschließlich „Spiel des Jahres“. Insgesamt ist die Kategorieverteilung breit gefächert, mit 27 zu vergebenden Auszeichnungen, die sowohl kreative als auch technische Leistungen würdigen.

Die Liste der Nominierten liefert der folgende Artikel:

Die Game Awards 2024 werden am Donnerstag, dem 12. Dezember 2024, live aus dem Peacock Theatre in Los Angeles gestreamt. Die Übertragung beginnt um 16:30 Uhr PT. Aufgrund der Zeitverschiebung müssen sich Zuschauer in Deutschland bis zum 13. Dezember 2024 um 1:30 Uhr gedulden.

Weitere Meldungen zu The Game Awards.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren