Game Awards 2024: PlayStation bei Game of the Year-Verleihung mit beeindruckender Bestmarke

Im nächsten Monat werden auf den The Game Awards 2024 unter anderem die besten Spiele des Jahres gekürt. Sony beziehungsweise die PlayStation Studios dürfen sich in diesem Jahr unabhängig vom Ausgang der Verleihung über einen neuen Rekord freuen.

Bei den von Geoff Keighley moderierten The Game Awards 2024 handelt es sich traditionell um das letzte große Event eines Jahres, auf dem die Gamesbranche noch einmal zusammenkommt.

Im Rahmen der The Game Awards werden wir Jahr für Jahr nicht nur mit Weltpremieren und Updates zu bereits angekündigten Spielen versorgt. Gleichzeitig werden auf den The Game Awards die besten Spiele des Jahres gekürt. In diesem Jahr steuert eine Jury 90 Prozent der Stimmen bei, während der Einfluss des Spieler-Votings mit zehn Prozent überschaubar ausfällt.

Zu den begehrtesten Auszeichnungen gehört die Wahl zum besten Spiel des Jahres, bei der Sony in diesem Jahr eine beeindruckende Bestmarke vorzuweisen hat. Im mittlerweile zehnten Jahr in Folge wurde nämlich ein Titel der PlayStation Studios für die Wahl zum besten Spiel des Jahres nominiert.

In diesem Jahr geht beispielsweise der gefeierte Plattformer „Astro Bot“ für Sony ins Rennen. Welche Titel der PlayStation Studios in den letzten Jahren zu den Nominierten zählten, verrät euch die folgende Übersicht.

Game of the Year: Sonys Nominierungen der Vorjahre

2015: Bloodborne

2016: Uncharted 4: A Thief’s End

2017: Horizon Zero Dawn

2018: God of War (Gewinner), Marvel’s Spider-Man

2019: Death Stranding

2020: Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part 2 (Gewinner)

2021: Ratchet & Clank: Rift Apart

2022: God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West

2023: Marvel’s Spider-Man 2

2024: Astro Bot

Ob es Team Asobi mit „Astro Bot“ gelingen wird, sich die begehrte Auszeichnung für das beste Spiel des Jahres 2024 zu sichern, erfahren wir in wenigen Wochen. In diesem Jahr finden die The Game Awards in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 2024 statt. Los geht es um 1:30 Uhr unserer Zeit.

Bei der Wahl zum Game of the Year 2024 bleibt es natürlich nicht. Stattdessen werdenTitel in zahlreichen anderen Kategorien ausgezeichnet. Beispielsweise warten Preise für die beste Geschichte, das beste Indie-Spiel, die beste kreative Ausrichtung oder das am sehnlichst erwartete Spiel.

Die komplette Übersicht über alle in diesem Jahr nominierten Titel findet ihr hier.

