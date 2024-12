Switch 2: Design bekannt? Zubehör-Hersteller sorgt für möglichen Leak

Während alle Welt auf die offizielle Enthüllung der Nintendo Switch 2 wartet, lässt sich das japanische Traditionsunternehmen nicht aus der Ruhe bringen. Offizielle Informationen zum Switch-Nachfolger gibt es bislang nicht. Doch nun soll angeblich das Design der Switch 2 durch den Leak eines Zubehör-Herstellers aufgetaucht sein.

Dabei handelt es sich um den Hersteller Satisfye, der ein Produkt namens „Zengrip 2“ in einem Trailer auf YouTube vorgestellt hatte. In genau diesem Trailer soll das Zubehörteil an der Nintendo Switch 2 zu sehen gewesen sein. Dementsprechend schnell war das Video angeblich auch wieder verschwunden. Doch wie die Kollegen von Insider Gaming berichten, war ein findiger User auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) schnell genug, um ein Bild aus dem besagten Video abzugreifen.

Zubehör zeigt angebliches Switch-2-Design

Beim ersten Blick auf das angebliche Design der Switch 2 fällt jedoch auf: Im Prinzip sieht der Handheld aus wie die alte Nintendo Switch. Das stellten auch zahlreiche User fest. Allerdings war auch nie davon auszugehen, dass Nintendo großartige Änderungen am Design der extrem erfolgreichen Handheld-Konsole vornehmen wird.

Ein kleines Detail lässt allerdings doch vermuten, dass es sich möglicherweise um die Nintendo Switch 2 handeln könnte: Die im Trailer gezeigten Joy-Cons enthalten einen zusätzlichen Knopf, der auf den geleakten Designs im Vordergrund zu sehen ist. Aber am besten macht ihr euch einfach selbst ein Bild:

Offizielle Enthüllung der Switch 2 im Frühjahr 2025?

In den vergangenen Monaten überschlugen sich die Gerüchte bezüglich der Switch 2 regelrecht. Doch allzu lange müssen wir uns wahrscheinlich nicht mehr gedulden: Wie Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa verlauten ließ, werden wir noch im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 mit den ersten Details zur Switch 2 versorgt. Und das aktuelle Geschäftsjahr wird bekanntlich am 31. März 2025 enden.

Auch den neuesten Informationen eines Insiders zufolge wird Nintendo die Switch 2 höchstwahrscheinlich im Januar oder März 2025 erstmals offiziell ankündigen. Eine detaillierte Präsentation des Handhelds soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Fest steht: Nintendo verfolgt wie gewohnt seine eigenen Pläne. Schließlich sieht das Unternehmen die Switch 2 laut Designer-Legende Shigeru Miyamoto auch nicht als direkte Konkurrenz zu PS5 oder Xbox Series S/X.

