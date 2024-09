Switch 2: Darum wird sie laut Nintendo keine direkte Konkurrenz zu PS5 Pro und Co

Im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 (1. April 2024 - 31. März 2025) möchte Nintendo den Nachfolger der Switch vorstellen. Laut dem "Mario"- und "The Legend of Zelda"-Schöpfer Shigeru Miyamoto wird sich Nintendo auch bei der Switch 2 nicht auf ein technisches Wettrüsten mit der Konkurrenz einlassen.

Mit der PS5 Pro kündigte Sony in diesem Monat eine neue und leistungsstärkere Version der PS5 an. Bei der PS5 Pro wird es sich allerdings nicht um das einzige System handeln, das uns in den nächsten Monaten vorgestellt wird.

Wie Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa im Mai verriet, möchte Nintendo den Nachfolger der Switch noch im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 enthüllen. Somit erfolgt die Präsentation der Switch 2 bis zum 31. März 2025. Des Weiteren kündigte Nintendo an, auch bei der Switch 2 auf einen Konsolen-Handheld-Hybriden zu setzen.

Bezüglich der gebotenen Hardware machte das japanische Unternehmen bislang zwar keine Angaben, wie Designer-Legende Shigeru Miyamoto anmerkte, wird Nintendo beim Nachfolger der Switch jedoch der Philosophie treu bleiben, die der Traditionshersteller seit der Wii und dem Nintendo DS verfolgt.

Hardware-Spezifikationen für Nintendo zweitrangig

Dies bedeutet laut Miyamoto in der Praxis, dass Nintendo beim Nachfolger der Switch kein Interesse daran haben wird, sich an einem sogenannten Konsolenkrieg mit den PlayStation- und Xbox-Systemen zu beteiligen, bei dem es vor allem um die Hardware-Spezifikationen geht.

Stattdessen wird es den Teams und Entwicklern von Nintendo darum gehen, die Spieler mit einzigartigen und innovativen Erfahrungen zu begeistern.

„Ich hoffe, dass sie Nintendo verstehen und sich nicht in das, was manchmal als Konsolenkrieg bezeichnet wird, einmischen. Wie zum Beispiel hohe Spezifikationen und die Verbesserung der Leistung von Spielkonsolen“, so Miyamoto. „Nintendo wird weiterhin Produkte herstellen, die einzigartig für Nintendo sind.“

„Unter Nutzung der verschiedenen heute verfügbaren Technologien“, ergänzte der bekannte Designer. „Und wir werden weiterhin nicht nur Spiele, sondern auch Unterhaltungsinhalte erschaffen.“

Leak lieferte kürzlich erste mögliche Details

Während sich Nintendo mit konkreten Informationen weiter zurückhält, könnte uns ein umfangreicher Leak kürzlich erste Details zur Hardware der Switch 2 geliefert haben. Laut dem Leak bietet die Switch 2 einen acht Zoll großen Bildschirm.

Zum Vergleich: Bei der originalen Version der Switch lag die Größe des Bildschirms bei 6,2 Zoll. Beim OLED-Modell der Switch waren es immerhin sieben Zoll.

Des Weiteren sprechen die Quellen von einem zwölf Gigabyte großen Arbeitsspeicher, einer Unterstützung von HDMI 2.1 und einem 256 Gigabyte umfassenden internen Speicher für eure Spiele und andere Medien. Auch magnetische Joy-Cons und überarbeitete SL/SR-Tasten werden in dem Leak erwähnt.

Nintendo kommentierte die neuesten Gerüchte um die Switch 2 nicht.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch, Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren