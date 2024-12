AC Shadows: Kampf mit Naoe – Waffen, Fähigkeiten und Techniken in der Übersicht

In „Assassin’s Creed Shadows“ erhält die Shinobi-Streiterin Naoe die Rolle der leisen Saboteurin. An dieser Stelle zeigen wir alle ihre Waffen, Fähigkeiten und effektivsten Kampfstrategien.

Mit „Assassin’s Creed Shadows“ entsagt Ubisoft zumindest bei den Hauptfiguren weitgehend gängigen Stereotypen. So hat sich die strauchelnde Spieleschmiede beim Nahkämpfer-Part für den historisch belegten, schwarzen Samurai Yasuke entschieden, während die schleichende Ninja-Fraktion von einer Frau – der Kunoichi-Assassinin Naoe – repräsentiert wird. „Kunoichi“ steht übrigens für weibliche Ninja.

Dieser Artikel konzentriert sich ganz auf die Kampffähigkeiten der fiktiven Naoe, die als Tochter einer nicht erfundenen Ninja-Persönlichkeit, Fujibayashi Nagato, beschrieben wird. Im Gegensatz zu Yasuke, der fünf Waffentypen führen darf, schwingt Naoe lediglich drei Arten von Tötungswerkzeugen. Auch ihre Palette an Standard-Kampftechniken ist ein wenig dünner, denn für sie entfällt die Yasuke vorbehaltene Block-Fähigkeit.

Mit diesen Waffenarten kämpft Naoe in AC Shadows

Bleiben wir vorerst aber bei den Waffen beziehungsweise Waffentypen, die „Assassin’s Creed Shadows“ der Ninja-Dame Naoe an die Hand gibt. Was die agile Schattenkämpferin an Kriegswerkzeug in ihrem Gürtel und den Stiefeln hat, ist keineswegs festgelegt.

So ist es genau wie in vorangegangenen „Assassin’s Creed“-Titeln im Verlauf des Spiels möglich, aktuell verwendete Waffen gegen andere Modelle auszutauschen. Lediglich grundsätzliche Waffeneigenschaften wie die Reichweite und das relative Schadenspotenzial bleiben in den jeweils entsprechenden Rahmen.

Konkret verwendet Naoe die folgenden Waffen:

Katana:

Ähnlich wie Yasukes Langkatana ist auch Naoes Katana ausgewogen und vielseitig. Als etwas kürzere Version bietet die Klinge eine gute Balance zwischen Geschwindigkeit, Schaden und Verteidigung. Gutes Timing bei den Angriffen kann Gegner aus dem Gleichgewicht bringen, was außerdem Gelegenheiten für Haltungsangriffe schafft. Steht ein Feind übrigens vor einer der berühmten japanischen Shoji-Türen, lässt sich mit der Klinge durch sie hindurchstechen.

Kusarigama:

Die zweifelsohne schmerzerzeugende Kusarigama eignet sich hervorragend zur Kontrolle von ganzen Gegnergruppen. Mit dem ausziehbaren Kugel-und-Kette-Aufsatz lassen sich mehrere entfernt stehende Feinde zurückwerfen; die Sichel der Waffe ist dagegen ideal, um einen einzelnen Angreifer zu eliminieren. Die Kusarigama verleiht Naoe zusätzlich die Fähigkeit, eine Art Sprint-Attentat durchzuführen, das bis zu einer Entfernung von 10 Metern zum Gegner funktioniert.

Tanto und versteckte Klinge:

Naoe kann ihre versteckte Klinge und den Tantodolch so miteinander kombinieren, dass sie Widersacher mit einer Mischung aus wirbelnden Hieben und blitzschnellen Stichen attackiert. Diese Kombo eignet sich demnach sehr gut für den klassischen Schlag-und-Rückzugs-Stil, bei dem Gegner durch viele kleine Angriffe mehr und mehr geschwächt werden. Zu guter Letzt können mithilfe von Tanto und Klinge doppelte Attentate durchgeführt werden.

Gut zu wissen: Sowohl Yasuke als auch Naoe können zwei Waffen tragen und auch während eines Scharmützels zwischen ihnen wechseln. Nur Yasuke ist jedoch dazu in der Lage, sie mitten in einer Kombo zu wechseln. Dadurch kann er Angriffe und Waffenfähigkeiten quasi nahtlos zu einer flüssigen Abfolge verbinden.

„Assassin’s Creed Shadows“: Naoe hält sich mit einer Kusarigama einen Feind vom Leib.

Naoes Kampftechniken in „Assassin’s Creed Shadows“

Doch was nützt einer Kunoichi-Kriegerin die beste Bewaffnung, wenn ihr nicht auch vielseitige Angriffs- und Verteidigungstechniken zur Verfügung stehen? Zum Glück hält „Assassin’s Creed Shadows“ für Naoe fünf Basistechniken bereit, die sich in der praktischen Anwendung dynamischer zeigen, als man auf den ersten Blick vielleicht meinen könnte.

Naoe beherrscht:

Offensive Techniken

Leichte Angriffe:

Leichte Angriffe sind wie üblich schnell, flüssig und zuverlässig; lediglich Naoes Tanto und versteckte Klinge sind mit einer noch höheren Schlagfrequenz unterwegs. Aufgrund des höheren Tempos richten leichte Attacken nur wenig Schaden an. Zudem können sie aufgrund ihrer geringen Wucht von einigen Gegnertypen durchbrochen und gekontert werden, worauf während der Auseinandersetzung geachtet werden sollte.

Schwere Angriffe:

Die schweren Angriffe des Spiels sind nicht so kraftvoll wie Attentate, fügen den meisten Gegnern jedoch deutlich höheren Schaden zu als leichte Angriffe. Da sie mit großer Wucht in ihrem Ziel landen, können diese Schläge einen Feind aus dem Gleichgewicht bringen. Auch ist es möglich, Naoe mittels schwerer Angriffe etwas Raum um sich herum zu verschaffen.

Haltungsangriffe:

Dies sind relativ klassische „aufgeladene Angriffe“, die durch das Gedrückthalten der Aktionstaste zustandekommen. Dadurch wird das Schadenspotenzial des Angriffs erheblich erhöht. Es existiert kein Limit für die Haltezeit, sodass während des Aufladens auch der Abstand zum Kontrahenten verändert oder das Ziel gewechselt werden kann. Mittels Haltungsangriffen lässt sich auch spielend die Deckung eines Gegners durchbrechen.

Aufgeladene Attacken in „Assassin’s Creed Shadows“, gezeigt von Yasuke.

Defensive Techniken

Ausweichen:

Um gegnerischen Angriffen auszuweichen, führt Naoe Bodenrollen aus, die ohne eine Erholungszeit nahtlos fortgesetzt werden können. Insofern hat sie gegenüber dem kurzzeitig erschöpften Yasuke einen klaren Vorteil.

Parieren oder Abwehren:

Beide Helden beherrschen ähnliche Abwehr-Mechaniken, doch deren Effekte unterscheiden sich. Naoe wehrt Angriffe ab, indem sie seitlich ausweicht und dadurch die Achse des Kampfes verändert. So erhält sie die Möglichkeit, Feinde zu flankieren; sie kann dabei jedoch von nahestehenden Gegnern attackiert werden.

Fähigkeiten und Skills in „Assassin’s Creed Shadows“

Wie man es vor allem von den letzten „Assassin’s Creed“-Ausgaben her kennt, speist auch „Shadows“ seine Heldin nicht mit den oben aufgeführten Basiskampftechniken ab. Nein, Naoe kann im Verlauf ihrer turbulenten Reise noch weitere Fähigkeiten und Skills erwerben, die ihr Kampfrepertoire deutlich erweitern. Als da wären:

Aktive Fähigkeiten: Werden während Konfrontationen manuell ausgelöst und verursachen zusätzlichen Schaden. Es sind zugleich die mächtigsten Skills, die in „Assassin’s Creed Shadows“ zur Verfügung stehen.

Werden während Konfrontationen manuell ausgelöst und verursachen zusätzlichen Schaden. Es sind zugleich die mächtigsten Skills, die in „Assassin’s Creed Shadows“ zur Verfügung stehen. Erweiternde Fähigkeiten: Diese liefern meist Variationen oder Verlängerungen von Kombos.

Diese liefern meist Variationen oder Verlängerungen von Kombos. Neue Mechaniken: Einige Fähigkeiten führen sogar neue Mechaniken ein, die präzises Timing und taktisches Vorgehen erfordern. Diese Kategorie ist an den Charakterfortschritt gebunden, wodurch sich die entsprechenden Skills laufend verstärken.

Ebenfalls nicht ganz unbekannt ist Serien-Kennern das Meisterschaftssystem des Spiels, bei dem das Erreichen neuer Level oder das Besiegen bestimmter Gegner mit Meisterschaftspunkten belohnt wird. Die Punkte lassen sich auch hier in unterschiedliche Meisterschaftsbäume investieren, um waffenbasierte Skills und andere Vorteile freizuschalten.

Yasuke und Naoe werden am 14. Februar 2025 auf das virtuelle Japan losgelassen, und zwar auf PC, macOS, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Auf dem PC ist für „Assassin’s Creed Shadows“ der Vertrieb über Ubisoft Connect, Epic Games Store sowie Steam geplant.

