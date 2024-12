AC Shadows: Kampf mit Yasuke – Waffen, Techniken und Skills vorgestellt

Dass Ubisoft es in seinen Spielen möglichst jedem recht machen will, ist hinreichend bekannt. So verwundert es dann auch nicht, dass „Assassin’s Creed Shadows“ gleich zwei Hauptfiguren auffährt, die jeweils einen bestimmten Spielstil bedienen. Dem historischen, ersten schwarzen Samurai Yasuke fällt dabei die Rolle des nahkämpfenden Schädelspalters zu, während die Shinobi-Assassinin Naoe sich eher auf ihre ausgeprägten Stealth-Fähigkeiten verlässt.

Im Folgenden fokussieren wir uns auf die Kampffertigkeiten des vermutlich aus Mosambik stammenden Schwertkämpfers. Dessen virtuelle Version verfügt über fünf Waffentypen sowie sechs verschiedene Kampftechniken. Davon teilt er sich die meisten mit seiner Kollegin Naoe; es gibt jedoch immerhin eine Technik, die ausschließlich Yasuke beherrscht, und zwar das Blocken.

Mit diesen Waffenarten kämpft Yasuke in AC Shadows

Schauen wir uns zunächst aber die Waffen – oder vielmehr Waffentypen – an, mit denen Samurai Yasuke in „Assassin’s Creed Shadows“ zu Werke geht. Denn so viel lässt sich jetzt schon sagen: Es gibt keinen festgelegten Satz an Waffen, sondern die Hau- und Stechinstrumente können im Verlauf des Spiels gegen andere Modelle ausgetauscht werden.

Woran der Tausch freilich nichts ändert, sind grundlegende Waffeneigenschaften wie die Reichweite und das relative Schadenspotenzial, die sich innerhalb der jeweiligen Rahmen bewegen. Hier verhält es sich also ähnlich wie in vorangegangenen „Assassin’s Creed“-Titeln.

Im Einzelnen nutzt Yasuke diese Waffen:

Langkatana:

Diese typische Waffe der Samurai wurde hier vergrößert, um Yasukes Statur zu entsprechen. Das Langkatana ist vielseitig und ausgewogen, und dementsprechend beim Angriff wie auch bei der Verteidigung effektiv. Zudem taugt sie gleichermaßen für klassische Duelle und groß angelegte Schlachten.



Naginata:

Die Naginata dient Yasuke besonders gut zur Kontrolle von Gegnergruppen. Mit einer Länge von über zwei Metern und einer scharfen Klinge an der Spitze hält die Waffe Feinde zuverlässig auf Distanz und kann durchaus auch mehreren Gegnern in der Umgebung Schaden zufügen.

Kanabo:

Als besonders schwere Waffe kann die Kanabo gegnerische Verteidigungen durchbrechen und Rüstungen mit einem einzigen Schlag vernichten. Fast unnötig zu erwähnen, dass die große Zerstörungskraft der Kanabo ihren Preis hat, und so reduziert sie gleichzeitig die Angriffsgeschwindigkeit sowie Mobilität. Präzises Timing ist beim Gebrauch dieser Waffe entscheidend.

Yumi-Bogen:

Der große japanische Yumi-Bogen fungiert in gewisser Weise als mittelalterliches Scharfschützengewehr. So lassen sich mit seiner Hilfe Feinde auch aus großer Distanz gezielt ausschalten. Da in „Assassin’s Creed Shadows“ eine breite Vielfalt an Pfeilen existiert, ergeben sich viele strategische Möglichkeiten, wobei eine gute Waffenbeherrschung die Effizienz nochmals erhöht.

Teppo-Gewehr:

Ja, auch etwas Schwarzpulver darf im Spiel nicht fehlen. Das Teppo-Luntengewehr kombiniert eine ordentliche Zerstörungskraft mit hoher Tödlichkeit. Als Feuerwaffe übersteigt das Teppo natürlich die Reichweite des Bogens und besitzt auch bei Rüstungen eine hohe Durchschlagskraft. Im Namen des Balancings kommen diese Eigenschaften jedoch auf Kosten der Feuerrate und der Nachladegeschwindigkeit, die besonders lang ausgefallen ist. Und diese Waffe ist vor allem eines: laut.

Gut zu wissen: Sowohl Yasuke als auch Naoe können zwei Waffen tragen und auch während eines Scharmützels zwischen ihnen wechseln. Nur Yasuke ist jedoch dazu in der Lage, sie mitten in einer Kombo zu wechseln. Dadurch kann er Angriffe und Waffenfähigkeiten quasi nahtlos zu einer flüssigen Abfolge verbinden.

Als Samurai beherrscht Yasuke zusätzlich die wohl bekannteste Angriffstechnik seiner Zunft, nämlich den

massiven Schwertschlag aus der Scheide heraus. Dessen enorme Kraft kommt in diesem Fall aus einem Haltungsangriff heraus (Erklärung weiter unten); es ist sozusagen ein aufgeladener Angriff.

„Assassin’s Creed Shadows“: Yasuke verteilt mit dem Yumi-Bogen Kopfschüsse.

Yasukes Kampftechniken in Assassin’s Creed Shadows

Starke Waffen lassen sich allerdings nur dann effektiv nutzen, wenn auch vielseitige Angriffs- und Verteidigungstechniken zur Verfügung stehen. Deshalb hat Samurai Yasuke in „Assassin’s Creed Shadows“ wie gesagt sechs Basistechniken in petto, die sich in der Praxis als recht dynamisch erweisen.

Was Yasuke im Kampf genau beherrscht:

Offensive Techniken

Leichte Angriffe:

Leichte Angriffe sind wie üblich schnell, flüssig und zuverlässig; lediglich Naoes Tanto und versteckte Klinge sind mit einer noch höheren Schlagfrequenz unterwegs. Aufgrund des höheren Tempos richten leichte Attacken nur wenig Schaden an. Zudem können sie aufgrund ihrer geringen Wucht von einigen Gegnertypen durchbrochen und gekontert werden, worauf während der Auseinandersetzung geachtet werden sollte.

Schwere Angriffe:

Die schweren Angriffe des Spiels sind nicht so kraftvoll wie Attentate, fügen den meisten Gegnern jedoch deutlich höheren Schaden zu als leichte Angriffe. Da sie mit großer Wucht in ihrem Ziel landen, können diese Schläge einen Feind aus dem Gleichgewicht bringen. Auch ist es möglich, Yasuke mittels schwerer Angriffe etwas Raum um sich herum zu verschaffen.

Haltungsangriffe:

Dies sind relativ klassische „aufgeladene Angriffe“, die durch das Gedrückthalten der Aktionstaste zustandekommen. Dadurch wird das Schadenspotenzial des Angriffs erheblich erhöht. Es existiert kein Limit für die Haltezeit, sodass während des Aufladens auch der Abstand zum Kontrahenten verändert oder das Ziel gewechselt werden kann. Mittels Haltungsangriffen lässt sich auch spielend die Deckung eines Gegners durchbrechen.

Defensive Techniken

Ausweichen:

Yasuke bedient sich schrittartiger Ausweichbewegungen, um Angriffen auszuweichen; wollen wir es „Sidesteps“ nennen. Zwei aufeinanderfolgende Schritte haben jedoch eine kurze Erholungsphase, während der Yasuke kurzzeitig verwundbar ist.

Parieren/Abwehren:

Beide Helden beherrschen ähnliche Abwehr-Mechaniken, doch deren Effekte unterscheiden sich. Yasuke pariert auf einer geraden Linie, wodurch der Gegner zurückgestoßen anfällig für Konter-Aktionen gemacht wird.

Blocken:

Wie eingangs schon erwähnt, kann nur Yasuke Vorstöße blocken, indem er die Waffe hebt. Ein Block schützt ihn vor Hieben, Pfeilen oder auch Wurfsternen, jedoch nicht vor unaufhaltbaren Angriffen.

Yasuke zeigt seine Blockkünste in „Assassin’s Creed Shadows“.

Fähigkeiten und Skills in Assassin’s Creed Shadows

Zusätzlich zu den Basiskampftechniken kann Yasuke im Verlauf des Abenteuers Fähigkeiten und Skills erwerben – und so sein Kampfrepertoire erweitern. Da wären zum Beispiel:

Aktive Fähigkeiten: Werden während Konfrontationen manuell ausgelöst und verursachen zusätzlichen Schaden. Es sind zugleich die mächtigsten Skills, die in „Assassin’s Creed Shadows“ zur Verfügung stehen.

Werden während Konfrontationen manuell ausgelöst und verursachen zusätzlichen Schaden. Es sind zugleich die mächtigsten Skills, die in „Assassin’s Creed Shadows“ zur Verfügung stehen. Erweiternde Fähigkeiten: Diese liefern meist Variationen oder Verlängerungen von Kombos.

Diese liefern meist Variationen oder Verlängerungen von Kombos. Neue Mechaniken: Einige Fähigkeiten führen sogar neue Mechaniken ein, die präzises Timing und taktisches Vorgehen erfordern. Diese Kategorie ist an den Charakterfortschritt gebunden, wodurch sich die entsprechenden Skills laufend verstärken.

Das Erreichen neuer Level sowie das Besiegen bestimmter Gegner wird übrigens mit Meisterschaftspunkten belohnt. Solche Punkte lassen sich in verschiedene Meisterschaftsbäume investieren, um waffenbasierte Skills oder andere Vorteile freizuschalten.

Yasuke und Naoe werden am 14. Februar 2025 auf das virtuelle Japan losgelassen, und zwar auf PC, macOS, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Auf dem PC ist für „Assassin’s Creed Shadows“ der Vertrieb über Ubisoft Connect, Epic Games Store sowie Steam geplant.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows, Ubisoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren