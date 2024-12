Crimson Desert: Release-Fenster für PS5 eingegrenzt – Trailer zum Open-World-Adventure

In der Vergangenheit wurde zu „Crimson Desert“ bereits jede Menge Gameplay-Material veröffentlicht und auch auf den Game Awards 2024 bekam das riesige und ambitionierte Open-World-Abenteuer einen erneuten Auftritt spendiert. Wer allerdings auf einen konkreten Release-Termin gehofft hatte, wurde enttäuscht. Immerhin grenzte Entwickler Pearl Abyss den Zeitraum für die geplante Veröffentlichung ein.

Demnach ist der Release von „Crimson Desert“ für das kommende Jahr vorhergesehen – bis Ende 2025 soll es so weit sein. Erscheinen wird das groß angelegte Projekt dann für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Außerdem wurde auch ein neuer Trailer zu „Crimson Desert“ gezeigt, der unter anderem frische Spielszenen präsentiert und einen weiteren Blick auf die riesige Spielwelt erlaubt.

Schwebt auf Drachen durch die Lüfte

Im Mittelpunkt des neuen Trailers zu „Crimson Desert“ stehen dabei vor allem die Kämpfe des Action-Rollenspiels. Diese umfassen neben intensiven Duellen auch Schlachten gegen ganze Horden von Widersachern, während jede Begegnung unterschiedliche Herausforderungen bieten soll. Ebenso werden sich die Spieler in groß angelegten Kämpfen auch gegen mächtige Bossgegner behaupten müssen.

Gekämpft wird in „Crimson Desert“ aber nicht nur zu Land, sondern auch in der Luft: So lässt sich die Kontrolle über riesige Drachen übernehmen, die nicht bloß als Fortbewegungsmittel durch die offene Spielwelt dienen, sondern auch aktiv am Kampfgeschehen teilnehmen und mächtige Feuerangriffe auf die Feinde entfesseln können.

Eine immersive Open-World voller Möglichkeiten

Abseits des Kampfes soll auch die Spielwelt von „Crimson Desert“ einige zu bieten haben. So können die Spieler die Open-World nahtlos vom Boden bis in den Himmel erkunden, und dabei unter anderem mechanisierte Dörfer, komplexe Rätsel und schwebende Inseln in der Luft entdecken. Obendrein werden auch ein dynamisches Wetter- und Zeit-System geboten, während sich Veränderungen der Umwelt spürbar bemerkbar machen sollen.

Die Geschichte von „Crimson Desert“ widmet sich Kliff, dem Anführer einer Söldnergruppe namens Graumähnen. Nachdem der Kontinent Pywel von einer dunklen Bedrohung heimgesucht wurde, liegt es an Kliff und seiner kampferprobten Truppe, die Welt vor einer Katastrophe zu beschützen. Dabei soll sich eine packende Handlung mit abwechslungsreichen Missionen entfalten.

Übrigens: Ursprünglich unterbreitete Sony dem südkoreanischen Entwickler von „Crimson Desert“ sogar ein Angebot, das Action-Rollenspiel zunächst zeitexklusiv für die PlayStation 5 zu veröffentlichen. Letztendlich lehnte Pearl Abyss das Angebot von Sony aber ab und entschied sich dazu, selbst als Publisher für „Crimson Desert“ zu fungieren.

Weitere Meldungen zu Crimson Desert.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren