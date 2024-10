Crimson Desert: Entwickler lehnte Sony-Angebot ab – KI-basiertes Feature beschrieben

Einer der vielversprechendsten Titel für die Zukunft ist zweifellos „Crimson Desert“. Das Open-World-Abenteuer vereint mehrere Genres und soll demnach eine abwechslungsreiche Spielerfahrung bieten.

Sony Interactive Entertainment ist dieser Titel nicht entgangen und hat offenbar vor längerer Zeit dessen Potenzial erkannt. Schon im Juli 2023 berichtete die südkoreanische Webseite MTN, dass Sony nach Partnerschaften mit koreanischen Entwicklerstudios strebt. Das erste davon sollte Pearl Abyss sein – die Entwickler von „Crimson Desert“.

Nun bestätigte Pearl Abyss die Anfrage des PlayStation-Unternehmens. Wie bei vielen anderen Projekten in der Vergangenheit wollte Sony eine Zeitexklusivität einhandeln, damit „Crimson Desert“ vorerst nur auf der PlayStation spielbar ist. In diesem Fall hätten die Xbox-Spieler also einmal mehr für längere Zeit geduldig sein müssen.

Das Studio aus Südkorea lehnte dieses Angebot jedoch ab und entschied sich dazu, bei dem Action-RPG selbst als Publisher zu agieren. Davon erhoffen sich die Verantwortlichen einen höheren Profit.

Weitere Gameplay-Elemente für Crimson Desert

Schon mehrfach musste die Veröffentlichung von „Crimson Desert“ verschoben werden. Der Grund dafür sind weitere Gameplay-Elemente, die das Entwicklerteam noch hinzufügen wollte. Dabei ging es vor allem darum, die Interaktionen mit der Umgebung und den NPCs zu verbessern. Etablierte Franchises wie „Assassin’s Creed“, „The Legend of Zelda“, „Red Dead Redemption“ und „The Witcher 3“ dienten dabei als Inspiration.

Die nicht-spielbaren Charaktere sollen ein KI-basiertes Verhaltenssystem besitzen, dank dem sie je nach Situation die beste Vorgehensweise wählen können. Sollte der Spieler beispielsweise eigene Verbündete umbringen, können die restlichen von ihnen die Flucht ergreifen.

Zudem beeinflusst das dynamische Wetter und der Tag-Nacht-Zyklus das Verhalten der NPCs. So sollen sich die Charaktere bei Nacht oder bei eisigen Temperaturen langsamer fortbewegen.

Ein Rufsystem ist ebenfalls enthalten. Von euren Handlungen hängt es ab, ob ihr euch wie ein Held oder wie ein Schurke fühlen werdet.

Pearl Abyss behauptet: Die eigene Engine verwenden habe es einfacher gemacht, diese Features zu implementieren, als es bei der Nutzung der Unreal Engine 5 gewesen wäre.

„Crimson Desert“ befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC in Entwicklung. Ein Veröffentlichungstermin oder ein grober Release-Zeitraum sind weiterhin nicht bekannt. Laut einem unbestätigten Bericht könnte es Anfang 2025 endlich so weit sein.

Weitere Meldungen zu Crimson Desert.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren