Crimson Desert: Erkundung, Kämpfe & mehr – Über 50 Minuten Gameplay zeigen das Spiel

In dieser Woche erreichte uns ein neues Video zum ambitionierten Open-World-Abenteuer "Crimson Desert". Das besagte Video bringt es auf eine Laufzeit von über 50 Minuten und ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf verschiedene Aspekte des Titels.

Seit mehreren Jahren arbeiten die Entwickler von Pearl Abyss am Open-World-Projekt „Crimson Desert“, das für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

Nach der Präsentation auf der Gamescom 2024 im August stellte Pearl Abyss in Zusammenarbeit mit den Kollegen von IGN ein weiteres umfangreiches Gameplay-Video zu „Crimson Desert“ bereit. Das Video bringt es auf eine Laufzeit von mehr als 50 Minuten und beleuchtet unterschiedliche Aspekte des ambitionierten Projekts.

Darunter die offene Spielwelt, das Kampfsystem und ausgewählte Schauplätze. Auch Eindrücke aus den Dialogen und der Geschichte werden geboten.

Bereist den mystischen Kontinent Pywel

Die Geschichte von „Crimson Desert“ dreht sich laut offiziellen Angaben um eine Gruppe von Söldern. Diese erkunden den mystischen und großen Kontinent Pywel, der sich aus unterschiedlichen Arealen und Städten zusammensetzt.

In den sich ständig verändernden Ländern kämpfen die Menschen um ihr Überleben und sehen sich mit allerlei Widrigkeiten konfrontiert. Laut Pearl Abyss versetzt uns „Crimson Desert“ in eine Welt, „die Menschen zu Helden formt. Aber nicht ohne unglaubliche Entbehrungen, Schmerzen und Beharrlichkeit“.

Laut den Entwicklern soll uns „Crimson Desert“ nicht nur mit seiner umfangreichen und glaubwürdigen Spielwelt begeistern. Des Weiteren spricht das südkoreanische Studio von einer spannenden und mit zahlreichen Wendungen versehenen Geschichte sowie einem actionreichen Kampfsystem, das seine Stärken vor allem in den Bosskämpfen ausspielen wird.

Wann erscheint Crimson Desert?

Wann „Crimson Desert“ für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint, verriet Pearly Abyss bislang nicht. Ein Bericht aus dem Mai deutete an, dass das Studio einen Release im ersten Quartal 2025 anstreben könnte. Bestätigt wurde das Ganze aber noch nicht.

Zumal die Vergangenheit gezeigt hat, dass Pearl Abyss beim Vorhaben, die bestmögliche Spielerfahrung zu bieten, auch Verzögerungen in Kauf nimmt. So wurde „Crimson Desert“ in den letzten Jahren nämlich gleich mehrfach verschoben.

