Crimson Desert: Für mehr Feinschliff – Rollenspiel auf unbestimmte Zeit verschoben

Wie die Entwickler von Pearl Abyss in einem aktuellen Statement einräumten, wurde der Release von "Crimson Desert" auf unbestimmte Zeit verschoben. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll genutzt werden, um eine bessere Spielerfahrung abzuliefern.

Ursprünglich sollte das Rollenspiel „Crimson Desert“, das sich bei den südkoreanischen Entwicklern von Pearl Abyss in Entwicklung befindet, im Winter dieses Jahres erscheinen.

In einem aktuellen Statement lieferten uns die Macher von Pearl Abyss ein Status-Update zur Entwicklung und gaben bekannt, dass der geplante Release nicht eingehalten werden kann. Stattdessen benötigt das Studio noch etwas mehr Zeit, um für eine abwechslungsreichere und bessere Spielerfahrung zu sorgen. Daraus resultiert, dass sich „Crimson Desert“ auf unbestimmte Zeit verschieben wird.

Das offizielle Statement im Wortlaut

„Wir haben beschlossen, dass wir mehr Zeit darauf verwenden müssen, neue Ideen für ein noch tieferes, bereicherndes Spiel hinzuzufügen. Um das bestmögliche Erlebnis zu schaffen und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit aller an der Bereitstellung des Spiels Beteiligten zu gewährleisten, haben wir uns entschieden, die Veröffentlichung von Crimson Desert zu verschieben“, so die Verantwortlichen von Pearl Abyss.

Weitere Details und Status-Updates werden laut dem südkoreanischen Studio zu gegebener Zeit folgen. Bei „Crimson Desert“ handelt es sich um ein Rollenspiel mit einer umfangreichen Singleplayer-Kampagne, das zudem mit einer Mehrspieler-Komponente versehen wird. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Söldners, der in einer gefährlichen Welt um sein Überleben kämpft.

Angesiedelt in der Welt von Pywel treffen die Spieler auf Charaktere, die in einer Welt voller Elend und Not ihre ganz eigenen Geschichten schreiben möchten.

