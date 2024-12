Dave the Diver: „In the Jungle“-DLC mit erstem Trailer angekündigt

„Dave the Diver“ darf schon bald wieder auf Tauchstation gehen: Wie ein erster Trailer bei den Game Awards 2024 gezeigt hat, wird im nächsten Jahr der „In the Jungle“-DLC für das erfolgreiche Indie-Unterwasserabenteuer erscheinen.

Fans von „Dave the Diver“ dürfen sich im kommenden Jahr auf frischen Nachschub für den erfolgreichen Indie-Hit freuen. Im Rahmen der Pre-Show zu den gestrigen Game Awards 2024 hat Entwickler Mintrocket einen Trailer gezeigt, der den sogenannten „In the Jungle“-DLC für „Dave the Diver“ angekündigt hat.

Demnach soll die umfangreiche Erweiterung für das beliebte Unterwasser-Abenteuer gegen Ende des nächsten Jahres erscheinen. Einen genauen Release-Termin gaben die Macher noch nicht bekannt. Auch mit handfesten Details haben sich die südkoreanischen Indie-Entwickler vorerst noch zurückgehalten. Der Trailer lässt aber jede Menge Spielraum für Spekulationen.

Dave the Diver taucht ab in den Dschungel

Nachdem „Dave the Diver“ im Hauptspiel noch den großen, blauen Ozean unsicher machte, verschlägt es den Taucher mit seinen Freunden in der kommenden Erweiterung offensichtlich in ein völlig neues Gebiet: den Dschungel. Dementsprechend dürften wir in jedem Fall mit zahlreichen neuen Umgebungen rechnen, die selbstverständlich auch eine Vielzahl an frischen Fischen und Pflanzen beherbergen werden.

Abseits der Tauchgänge könnte der „In the Jungle“-DLC für „Dave the Diver“ außerdem auch neue Aktivitäten außerhalb des blauen Nasses bieten. So würde sich das Dschungel-Setting beispielsweise für Expeditionen oder den Bau eines Basislagers anbieten.

Neben seinen altbekannten Kumpanen könnte „Dave the Diver“ in der Erweiterung auch auf neue, interessante Figuren treffen. Möglicherweise könnte es sich um einheimische Völkerstämme handeln oder aber um Forscher, die die Tiefen des Dschungels erkunden wollen. Das die Entwickler die Geschichte von „Dave the Diver“ fortsetzen und um neue Geheimnisse und Rätsel erweitern werden, scheint in jedem Fall sehr wahrscheinlich.

Ungewöhnlicher Genre-Mix verhilft zum Erfolg

Nach einer längeren Early-Access-Phase wurde „Dave the Diver“ ursprünglich bereits im letzten Jahr veröffentlicht – zunächst aber nur für den PC und die Nintendo Switch. Eine Version für die PlayStation 5 und PlayStation 4 folgte schließlich im April 2024. Dabei mauserte sich das Indie-Abenteuer binnen kürzester Zeit zu einem echten Überraschungshit. Ein Grund dafür könnte vor allem die ungewöhnliche Genre-Mischung zwischen Management-Simulation und Unterwasser-Abenteuer sein.

Während die Spieler tagsüber in den Tiefen des Ozeans unterwegs sind, um allerhand Fische und Meeressäuger zu fangen, gilt es am Abend als Restaurantchef die Geschicke eines Sushi-Lokals zu lenken. So gilt es also die Unterwasserwelt zu erkunden, neue Fischarten zu entdecken und in schmackhafte Gerichte umzumünzen, um anschließend die Gäste mit ihren gewünschten Speisen zu bewirten. Abgerundet wird „Dave the Diver“ durch eine tolle Hintergrundgeschichte, die genau die richtige Portion Humor mit sich bringt.

