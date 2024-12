Helldivers 2: Spielerzahl mit Omen der Tyrannei fast verzehnfacht

Im Zuge der Game Awards 2024 haben Sony und Entwickler Arrowhead Studios ein neues Update für „Helldivers 2“ enthüllt. Die bislang umfangreichste Aktualisierung des beliebten Koop-Shooters trägt den Titel „Omen der Tyrannei“ und wurde auch direkt im Anschluss an die Preisverleihung für alle Spieler veröffentlicht.

Wie nun ein Blick auf die Zahlen der Vertriebsplattform Steam zeigen: „Omen der Tyrannei“ sorgte für einen deutlichen Aufschwung der Spielerzahlen von „Helldivers 2“. Nachdem zuletzt nur rund 20.000 Spieler in den Welten des Koop-Shooters unterwegs waren, kletterten die Spielerzahlen nach dem Release des Updates auf durchschnittlich fast 150.000 gleichzeitige Spieler.

Dabei beziehen sich die Zahlen von Steam natürlich lediglich auf die PC-Version von „Helldivers 2“. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch die Spielerzahlen der PS5-Fassung wieder deutlich angestiegen sind, obwohl dazu bislang noch keine offiziellen Zahlen vorliegen.

Entwickler hatte nicht mit solchen Spielerzahlen gerechnet

Dass „Helldivers 2“ für solch einen Spieleransturm sorgen könnte, hatte selbst Entwickler Arrowhead Studios nicht geglaubt. Doch bereits eine Woche nach dem Release des Hauptspiels verzeichnete der Koop-Shooter über 800.000 gleichzeitige Spieler. Game Director Michael Eriksson erinnert sich gegenüber GamesRadar: „Darauf waren wir nicht vorbereitet. Ich glaube, wir haben wirklich an das Spiel geglaubt, aber wir haben immer noch unterschätzt, wie viel Spaß die Spieler daran haben würden. Wir waren also überzeugt, aber wir waren überrascht und schockiert von der Resonanz.“

Schließlich gelang es „Helldivers 2“ auch Monate nach seiner Veröffentlichung noch im Gespräch zu bleiben, während vergleichbare Live-Service-Spiele bereits nach kurzer Zeit wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwanden. Und der jüngste Anstieg der Spielerzahlen in Verbindung mit dem neuen „Omen der Tyrannei“-Update zeigt: Das Interesse der Spieler an „Helldivers 2“ scheint nach wie vor ungebrochen zu sein.

DualSense-Controller kommt im Helldivers-2-Look

Um den Erfolg von „Helldivers 2“ weiterzufeiern, hat Sony vor wenigen Tagen auch einen passenden DualSense-Controller enthüllt, der sich im schicken „Helldivers 2“-Look präsentiert. Interessierte Spieler können das Pad in der „Helldivers 2 Limite Edition“ ab dem 20. Dezember bei PlayStation Direct oder ausgewählten Einzelhändlern vorbestellen. Hierzulande werden die Vorbestellungen ab 10:00 Uhr Ortszeit starten.

Preislich werden für den limitierten „Helldivers 2“-Controller 84,99 Euro fällig. Erscheinen wird das Pad schließlich am 6. Februar 2025, wobei die Verfügbarkeit je nach Region auch variieren kann.

