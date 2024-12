DualSense: PS5-Controller im Helldivers-2-Look angekündigt – Vorbestellungen in Kürze

Sony bringt einen neuen PS5-Controller auf den Markt. Während die Technik gleich bleibt, orientiert sich der Look an “Helldivers 2". Vorbestellungen sind in Kürze möglich und auch der Veröffentlichungstermin steht fest.

Neben der Ankündigung des neuen Updates für “Helldivers 2” überraschte Sony in der vergangenen Nacht zusätzlich mit einer limitierten Edition des DualSense-Controllers im Design des Spiels. Am Ende hätte die Überraschung sogar noch größer ausfallen können, wäre es nicht zuvor zu einem Leak gekommen.

Das Design des Controllers ist größtenteils schwarz, akzentuiert durch gelbe und graue Elemente, die das Panzerlackmuster innerhalb der Spielwelt widerspiegeln. Auf dem Touchpad prangt das „Helldivers“-Emblem, ein Symbol für Spieler, die Teil des “Super Earth Ministry of Defense” sind.

Vorbestellungen und Preisgestaltung

Der DualSense-Controller in der “Helldivers 2 Limited Edition” wird ab dem 20. Dezember 2024 bei PlayStation Direct und ausgewählten Einzelhändlern zur Vorbestellung angeboten. In den USA startet die Vorbestellungsphase bei PS Dirct um 10:00 Uhr ET, während in Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und weiteren europäischen Regionen Vorbestellungen ab 10:00 Uhr Ortszeit möglich sind.

Der Controller wird zu einem Preis von 84,99 Euro angeboten. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 6. Februar 2025, wobei die Verfügbarkeit je nach Region variieren kann.

Nachfolgend zeigt sich der neue PS5-Controller im Look von “Helldivers 2” in einem Trailer:

Zusätzlich zum Controller gibt es weitere Neuigkeiten für Sammler: Der Original-Soundtrack von “Helldivers 2” erscheint auf Vinyl. Die durchscheinend gelbe Sonderedition umfasst die Musik von Wilbert Roget II.

Parallel zur Controller-Ankündigung wurde das neue Update “Omens of Tyranny” für “Helldivers 2” enthüllt. Es bringt die Illuminate-Fraktion in den Shooter. Spieler können sich auf neue Herausforderungen in städtischen Umgebungen einstellen, die mit gedankengesteuerten Bürgern, genannt “Voteless”, bevölkert sind.

Unsere Vorschau auf “Omens of Tyranny” gewährt weitere Eindrücke von den Neuerungen:

“Helldivers 2” kam im Februar 2024 auf den Markt und konnte im heiß umkämpften Shooter-Markt große Erfolge feiern. Schon im Mai knackte der von Arrowhead entwickelte Titel mehrere Millionenmarken. Ein Jahr später kann der Erfolg noch einmal mit dem exklusiven PS5-Controller gefeiert werden.

