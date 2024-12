PS5 & PS4: PlayStation-Studios & weitere Entwickler wünschen mit Grafikwand frohes Fest

Auch in diesem Jahr hat Sony Interactive Entertainment für die Weihnachtsgrüße seines PlayStation.Blog etwas Besonderes organisiert. In dem saisonalen Post wurden nicht weniger als 100 virtuelle Grußkarten von First-Party- wie auch Sony-unabhängigen Studios veröffentlicht.

Die obligatorischen Weihnachtswünsche wirken bei PlayStation.Blog wie üblich nicht ganz so obligatorisch. Denn so knapp das entsprechende Posting textlich auch ausgefallen sein mag: Es lässt sozusagen hundert Bilder mehr sagen als tausend Worte. Die Rede ist von einer ellenlangen Grafikwand aus Weihnachtsgrußkarten, die von insgesamt 72 Entwicklerstudios „gefüttert“ wurde.

Darunter finden sich unterschiedlichste, teils sehr hübsche Motive (siehe Beispiele unten), die oft Bezug auf einen bestimmten Titel der jeweiligen Spieleschmiede nehmen. Zusätzlich sind einige der Grußkarten animiert, etwa 2Ks „Golf-Weihnacht“ vom Team hinter „PGA Tour 2K23“ oder Ubisofts Festkulisse mit „XDefiant“-Thema.

Eine lang gepflegte Tradition

Es ist bei PlayStation.Blog schon länger üblich, kurz vor den Festtagen ein Posting abzusetzen, das haufenweise Entwicklergrüße in Kartenform enthält. Diese Tradition reicht mindestens bis ins Jahr 2016 zurück, wie dieser Beitrag mit den „besten Weihnachtskarten der PlayStation-Entwickler“ zeigt. An dieser Stelle befinden sich übrigens die Grüße des letzten Jahres.

Abseits der Grafikwände lässt es Sony übrigens auch im Rahmen seines PlayStation-Adventskalenders weihnachten. In diesem Artikel zum 22. Tag der jährlichen Sonderaktion stellen wir die neuen Preise vor. Der PlayStation-Adventskalender ist bekannt dafür, täglich neue Überraschungen und Gewinnchancen zu bieten. Teilnehmer können in diesem Rahmen Credits sammeln und an Verlosungen teilnehmen; zu den Preisen zählt etwa eine PS5 Slim.

Derweil veranstaltet der PlayStation Store schon seit dem 22. November seine „Feiertagsangebot“-Aktion, die noch bis zum 2. Januar 2025 andauern wird. Im Fokus steht vergünstigte Hardware wie das um 100 Euro vergünstigte PSVR2-Headset (Preis: 400 Euro) und die Slim-Variante der PlayStation 5 für 450 Euro. Ebenso werden momentan PS5-Spiele um bis zu 40 Euro reduziert angeboten.

