PS5 & PS4: Alien Rogue Incursion, Flint Treasure of Oblivion und mehr – Neuerscheinungen der Woche

In der Woche vom 16. bis zum 22. Dezember 2024 werden wieder einige Neuheiten für die PS5 und PS4 erscheinen, darunter „Flint: Treasure of Oblivion“ und ein VR-Titel im "Alien"-Universum.

Den Besitzern einer PlayStation 5 und/oder PlayStation 4 stehen in der kommenden Woche mehrere neue Spiele ins Haus. Wie üblich zeigen wir in der unten stehenden Übersicht alle nennenswerten Neuzugänge und stellen darüber hinaus die Highlights der nächsten sieben Tage vor.

Aber welches sind die möglichen Highlights zwischen dem 16. und 22. Dezember? Nun, an erster Stelle dürfte das taktische Rollenspiel „Flint: Treasure of Oblivion“ stehen. Nicht zuletzt wegen des Piratenthemas ist dies ein Titel, der von vielen Spielern erwartet wird.

Mit „Alien: Rogue Incursion“ steht allerdings auch ein vielversprechender VR-Shooter im „Alien“-Universum an, während Indie-Spieler unter anderem mit „Leif’s Adventure: Netherworld Hero“ glücklich werden könnten. Aber genug geredet, richten wir den Blick auf alle Neuheiten.

Neuerscheinungen der Woche vom 16. bis 22. Dezember 2024

Dienstag, 17. Dezember 2024

Botany Manor (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Flint: Treasure of Oblivion (PS5)

Mittwoch, 18. Dezember 2024

Masters of Light (PS5)

Donnerstag, 19. Dezember 2024

Alien: Rogue Incursion (PS5)

(PS5) Fool’s Pub (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Leif’s Adventure: Netherworld Hero (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Universe for Sale (PS5, PS4)

Nachfolgend weitere Informationen zu den wichtigsten Spielen:

Flint: Treasure of Oblivion

In diesem isometrisch dargestellten Rollenspiel, das ein wenig an den Genre-Kracher „Baldur’s Gate 3“ erinnert, schlüpft ihr in die Rolle von Captain Flint, der gemeinsam mit seinem Piraten-Freund Billy Bones und zusammengestellter Crew auf der Suche nach einem mysteriösen Schatz ist. Das Spiel soll rundenbasierte Kämpfe mit einer tiefgründigen, originellen Erzählung verbinden.

Die Spielwelt erstreckt sich von der französischen Stadt Saint-Malo bis zu den exotischen Landschaften Zentralamerikas. Dank der hier verwendeten Unreal Engine 5 darf auch in optischer Hinsicht einiges erwartet werden. Eine Eigenheit des Spiels ist, dass es seine Geschichte im Stil eines klassischen Comichefts präsentiert. Neben der PS5 sind auch Xbox Series X/S sowie der PC als Release-Plattformen geplant.

Alien: Rogue Incursion

Was auf den ersten Blick nach einer grafisch aufgepeppten Fortsetzung von „Aliens versus Predator 2000“ aussieht, ist in Wahrheit ein Ego-Shooter für die virtuelle Realität. Die Story-Prämisse verlässt vertraute Gefilde jedoch nicht: Ihr leitet die Geschicke von Zula Hendricks, einer ehemaligen Colonial Marine, die entschlossen ist, die geheimen Experimente von Weyland-Yutani aufzudecken. Die Mission führt euch zum unerforschten Planeten Purdan, der von tödlichen Xenomorphs überrannt wurde.

Aber: Es wird in „Alien: Rogue Incursion“ mitnichten nur geballert, und so kommen neben den üblichen Schießereien auch Schleichmechaniken zum Einsatz. Dabei agieren die Xenomorphs dynamisch und angeblich unvorhersehbar. Wie gut also, dass sich der Franchise-typische Bewegungsscanner mit in eurem Kampfgepäck befindet. Gespielt werden kann mit PlayStation VR2, Meta Quest 3 und PC-VR-Plattformen.

Leif’s Adventure: Netherworld Hero

Aus deutschen Landen kommt dieser Mix aus 2D-Platformer und Action-Adventure, der übrigens das Ergebnis von sieben Jahren Einzelarbeit ist. Ihr steuert in „Leif’s Adventure: Netherworld Hero“ zwei Charaktere: Leif, einen jungen Abenteurer, sowie seinen übernatürlichen Begleiter Ghost. Beide verfügen über besondere Fähigkeiten, die miteinander kombiniert werden müssen, um die Herausforderungen einer typisch düsteren Unterwelt zu meistern.

Insgesamt gilt es sechs verschiedene, große Abschnitte zu durchqueren, die mit Nebenaufgaben, verborgenen Schätzen und vielfältigen NPC-Charakteren ausgestattet wurden. Es stehen sowohl ein Einzelspieler- als auch ein lokaler Koop-Modus zur Verfügung, wobei nahtlos zwischen den beiden Modi gewechselt werden kann. Neben dem PlayStation-Release werden auch Versionen für Nintendo Switch und PC erscheinen.

