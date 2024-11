Alien Rogue Incursion: Düstere Story-Eindrücke & Gameplay-Details aus dem PSVR2-Horror

Ende April kündigten die Entwickler von Survios mit „Alien Rogue Incursion“ den nächsten „Alien“-Titel für PlayStation VR2 an. In dem VR-Abenteuer schlüpfen wir in die Rolle des weiblichen Marines Zula Hendricks.

Die von der Emmy-Preisträgerin Andia Winslow vertonte Protagonistin geht in „Alien Rogue Incursion“ der Frage auf den Grund, welche Begebenheiten auf LV-354, auch bekannt als Purdan, zu einem Xenomorph-Ausbruch führten. Zur Einstimmung auf die vor euch liegenden Abenteuer auf dem bedrohten Planeten stellte Survios einen neuen Story-Trailer bereit.

Der Trailer liefert uns düstere Eindrücke aus der Geschichte des VR-Shooters und ermöglicht euch einen Blick auf den Horror, mit dem ihr euch auf Purdan konfrontiert seht.

Entwickler versprechen eine intensive Erfahrung

Ergänzend zum düsteren Story-Trailer lieferte uns Survios Details zur spielerischen Umsetzung von „Alien Rogue Incursion“. Wie die Entwickler versprechen, dürfen wir uns auf einen Horror-Shooter einstellen, der die bedrückende Atmosphäre der legendären „Alien“-Filme einfangen und uns eine intensive Spielerfahrung bescheren wird.

Da die Gefahr durch die Xenomorph an jeder Ecke der Spielwelt lauern kann, stellen euch die Entwickler natürlich diverse Waffen zur Seite, mit denen ihr euch zur Wehr setzen könnt. Auch wenn es laut den Machern nicht immer Sinn ergibt, die direkte Konfrontation zu suchen. Stattdessen könnte eine ruhige und strategische Vorgehensweise erfolgsversprechender sein.

„Ausgestattet mit euren Waffen (M41-Prototyp-Impulsgewehr, Schrotflinte, Revolver und taktische Waffen), eurer Ausrüstung (Motion Tracker, Plasmabrenner, Gesundheitsstimulatoren, Tablet) und mit Davis 01 an eurer Seite könnt ihr den Kampf mit ihnen aufnehmen und die Welt von Alien wie nie zuvor erleben“, führen die Entwickler aus.

„Endlich werdet ihr spüren, wie es ist, in die Welt der Filme, insbesondere in die der Alien-Reihe, und in eine Erfahrung einzutauchen, die so intensiv und real ist, dass sie eure Wahrnehmung für immer verändern wird.“

Horror-Shooter erscheint in Form einer Deluxe Edition

„Alien Rogue Incursion“ erreichte kürzlich den Gold-Status. Somit erscheint der düstere Shooter wie geplant am 19. Dezember 2024 für PlayStation VR2. Die Standard-Version wird im PlayStation Store für 39,99 Euro erhältlich sein.

Hinzukommt die 49,99 Euro teure Deluxe Edition, die die folgenden Zusatzinhalte umfasst.

Blaue Tarnung Waffen-Skin

Blaue Tarnung Rüstungs-Skin

Das digitale Artbook im Spiel

Von Alien: Romulus inspirierte Rüstung

Von Alien: Romulus inspirierte Waffe

Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt haben sollte, PSVR2 zu erwerben, sollte Sonys Sale zum Black Friday im Auge behalten. Dieser dürfte in Kürze bestätigt werden. Erste Details zu den Angeboten erreichten aber uns schon jetzt. Darunter ein stattlicher Rabatt für PlayStation VR2.

