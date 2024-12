Flint – Treasure of Oblivion: Mechaniken der Baldurs-Gate-3-Alternative kurz vor Release vorgestellt

"Flint: Treasure of Oblivion" präsentiert sich als "Baldurs Gate 3"-Alternative im Piratengewand. In einem neuen Video zum kommenden Taktik-Rollenspiel zeigen die Entwickler nun frisches Gameplay-Material und erläutern die Spielmechanik rund um die Karten und Würfel.

Spätestens seit der Veröffentlichung von „Baldurs Gate 3“ im letzten Jahr sind Taktik-Rollenspiele wieder im Trend. Passend dazu werkelt Entwickler Savage Level mit „Flint: Treasure of Oblivion“ an einem weiteren Vertreter des Genres, zu dem nun ein neues Gameplay-Video veröffentlicht wurde.

Die bewegten Bilder zeigen frische Spielszenen aus dem Piraten-RPG, während die Macher näher auf die Mechaniken eingehen und ein paar Erläuterungen zu den Karten und Würfeln im Spiel liefern. Diese nehmen im rundenbasierten Kampfsystem von „Flint: Treasure of Oblivion“ nämlich eine elementare Rolle ein. Zusätzlich soll durch die Karten und Würfel eine taktische Komponente mit der passenden Portion Zufall kombiniert werden.

Einzigartige Statuseffekte und mächtige Fähigkeiten

Durch das Karten-System in „Flint: Treasure of Oblivion“ können die Spieler beispielsweise die Effektivität der eigenen Crew-Mitglieder erhöhen, Feinde mit einzigartigen Statuseffekten belegen oder aber den Verlauf einer Schlacht durch mächtige Fähigkeiten zu ihren Gunsten drehen.

Die Würfel hingegen wirken sich – wie auch schon in „Baldurs Gate 3“ – zentral auf die Stärke der Attacken aus, erhöhen die Chancen auf einen bestimmten Erfolg oder kommen während der Erkundung der Spielwelt zum Einsatz – beispielsweise beim Öffnen von Truhen oder Türen.

So wollen die Entwickler außerdem sicherstellen, dass den Spielern von „Flint: Treasure of Oblivion“ eine große Anzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten in allen Bereichen des Taktik-Rollenspiels geboten wird. Dies deuteten die Verantwortlichen auch schon im Enthüllungstrailer zu „Flint: Treasure of Oblivion“ an.

Das neuste Video wiederum könnt ihr euch hier anschauen:

In der Rolle von Captain Flint setzen die Spieler in „Flint: Treasure of Oblivion“ gemeinsam mit dem besten Freund Billy Bones und einer eigenen Crew die Segel, um den mysteriösen und titelgebenden Schatz der Vergessenheit zu finden.

Dabei soll das Piraten-Szenario mit einem Hauch Fantasy kombiniert werden, während die exotische Spielwelt – von lebhaften Städten wie dem französischen Saint-Malo bis hin zu weitläufigen Landschaften in Zentralamerika – zum ausgiebigen Erkunden einladen soll. Für die Präsentation der Geschichte haben sich die Macher außerdem für einen unverbrauchten und individuellen Erzählstil im Comic-Look entschieden.

Mehr zum Thema:

Aber auch die realistische Darstellung der Piraten und echte historische Elemente sollen das Spielerlebnis von „Flint: Treasure of Oblivion“ noch immersiver gestalten. Beginnen soll die Schatzsuche bereits am 17. Dezember 2024 auf der PlayStation 5, Xbox Series S/X und dem PC. Ob Captain Flint und seine Crew letztendlich einen ähnlichen Erfolgskurs wie Baldurs Gate 3 einschlagen, bleibt aber abzuwarten.



Weitere Meldungen zu Flint: Treasure of Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren