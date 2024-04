Flint – Treasure of Oblivion: Piraten-Rollenspiel schickt euch dieses Jahr auf Schatzsuche

Flint - Treasure of Oblivion:

Mit "Flint: Treasure of Oblivion" wurde ein neues Taktik-Rollenspiel angekündigt, das euch in das Piratenzeitalter schicken wird. Erste Details und einen ersten Trailer haben Microids und Savage Level bereits enthüllt.

Das Genre der Taktik-Rollenspiele hat spätestens seit dem letztjährigen „Baldur’s Gate 3“ wieder Hochkonjunktur. Nun haben der Publisher Microids und das französische Entwicklerstudio Savage Level mit „Flint: Treasure of Oblivion“ einen weiteren Vertreter dieses Genres für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (Steam, Epic Games Store, GOG) angekündigt. Die Veröffentlichung soll im vierten Quartal 2024 erfolgen.

Das Piratenzeitalter bricht an

Das Zeitalter der Piraten wird in „Flint: Treasure of Oblivion“ im Mittelpunkt stehen. Captain Flint, sein Freund Billy Bones und seine Crew möchten einen geheimnisvollen Schatz entdecken. Allerdings werden die Entwickler dieses klassische Leben eines Abenteurers an die Grenze des Fantastischen treiben.

Deshalb versprechen die Entwickler eine detailliert ausgearbeitete Welt, die in einem spannenden Universum angesiedelt ist. Für die Präsentation hat man sich für einen Comicbuch-Stil entschieden, während man sich in taktischen, rundenbasierten Kämpfen beweisen kann.

Dementsprechend sollte man seine Crew mit Bedacht zusammenstellen, um die einzigartigen Talente der Mitglieder bestens auszuspielen. Selbstverständlich wird man sich auch auf das Würfelglück verlassen können, welches man mit neuen Fertigkeiten noch verbessern kann.

Eure Reise beginnt in der französischen Stadt Saint-Malo und wird bis nach Zentralamerika reichen. Neben Städten und Lagern werden auch Dschungel, Höhlen und mehr auf euch warten, die allesamt mit der Unreal Engine 5 umgesetzt werden.

„Flint: Treasure of Oblivion ist eine Möglichkeit für uns ein Spiel in einem Universum zu entwickeln, für das wir schon immer eine Leidenschaft hatten. Dieses Spiel gibt uns die Möglichkeit die Allgemeinheit darüber zu informieren, wie Piraterie tatsächlich war, da sie meist in einer karikierten und falschen Art dargestellt wird.“ Declares Aurelien & Maxime Josse, Gründer von Savage Level

Die Entwickler haben das Ziel die Geschichte in einer originellen Art und Weise zu erzählen, weswegen man die Franco-Belgischen Comics hervorhebt, die sie in der Kindheit träumen ließen.

Damit ihr schon einmal einen Eindruck von „Flint: Treasure of Oblivion“ erhalten könnt, haben die Verantwortlichen auch einen Ankündigungstrailer bereitgestellt.

