Project Century: US-Rap-Legende womöglich im neuen Spiel der Yakuza-Macher 

Auch in diesem Jahr hielten die Game Awards 2024 wieder ein paar überraschende Neuankündigungen bereit. Eine davon dürfte „Project Century“ sein, das neueste Werk von „Yakuza“-Entwickler Ryu Ga Gotoku. Abseits eines ersten Trailers gaben die Macher bislang aber noch keine weiteren Informationen bekannt. Demnach ist noch unklar, ob es sich um einen komplett neuen Titel oder aber um einen weiteren „Yakuza“-Ableger handeln könnte.

Snoop Dogg mit Auftritt in Project Century?

Doch wie es nun scheint, könnte womöglich ein ziemlich bekannter US-Rapper an „Project Century“ mitwirken. Das lassen zumindest entsprechende Posts auf dem Kurznachrichtendienst X von Entwickler Ryu Ga Gotoku und Game Director Masayoshi Yokoyama vermuten.

So veröffentlichte das japanische Studio ein Foto, auf dem der legendäre Hip-Hop-Musiker Snoop Dogg zu sehen ist. Dort trägt er dieselbe Jacke, wie der Protagonist von „Project Century“. Director Yokoyama postete ein ähnliches Bild: in derselben Montur spiegelte er die Pose von Snoop Dogg.

"…yet." pic.twitter.com/PZVRac0ag9 — RGG Studio | Like a Dragon & Yakuza Series (@RGGStudio) December 17, 2024

Eine offizielle Bestätigung, dass Snoop Dogg tatsächlich einen Auftritt in „Project Century“ haben wird, sind die Fotos selbstverständlich nicht. Möglicherweise hat der Musiker auch einfach nur die Entwickler besucht, nachdem er selbst eine Performance auf den Game Awards 2024 zum Besten gegeben hatte. Unwahrscheinlich ist eine Mitarbeit von Snoop Dogg allerdings auch nicht: Bereits in der Vergangenheit wirkte der Rapper in unterschiedlicher Funktion an mehreren Videospielen mit.

Außerdem hat auch Entwickler Ryu Ga Gotoku bereits Erfahrung damit, prominente Gäste in ihren eigenen Projekten unterzubringen. So waren in der Vergangenheit bereits berühmte Wrestling-Kämpfer in den „Yakuza“-Spielen zu finden. Und auch das im Februar 2025 kommende „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ wird mit dem ehemaligen AEW- und WWE-Champion Samoa Joe prominente Unterstützung erhalten.

Project Century führt ins Jahr 1915

Auch der Protagonist des neuen „Project Century“ könnte womöglich von einem – zumindest in Japan – bekannten Prominenten gespielt werden. So wollen Fans anhand des ersten Trailers erkannt haben, dass es sich um Schauspieler Kazuki Kitamura handeln könnte. Kitamura übernahm bereits 2007 die Hauptrolle in der Realverfilmung von „Like a Dragon“ und mimte Titelheld Kazuma Kiryu.

Wie der Trailer zu „Project Century“ zudem zeigte, wird es die Spieler wohl in das Japan des Jahres 1915 führen. Dort warten – wie man es von Ryu Ga Gotoku gewohnt ist – wieder einmal brachiale Brawler-Kämpfe darauf, ausgetragen zu werden. Im Vergleich zu den bisherigen „Yakuza“-Spielen fällt außerdem auch der deutlich düstere Grafikstil ins Auge. Möglicherweise wollen die Entwickler mit „Project Century“ einen etwas ernsteren Ton anschlagen.

