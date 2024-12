Project Century: Like-a-Dragon-Macher kündigt neues Spiel mit Trailer an

Dass die „Game Awards 2024“ vor interessanten Neuankündigungen nur so sprühten, war auch dem hierzulande inzwischen renommierten Ryu Ga Gotoku Studio zu verdanken. Freunde actionlastiger (Rollenspiel-)Prügeleien könnten den Entwickler bereits von der „Like a Dragon“-Reihe her kennen. Doch die Mannen aus Tokio zeigten im Rahmen der Preisverleihung nicht etwa eine neue Ausgabe von „Yakuza“ oder „Judgment“, sondern ein vollkommen neues Projekt.

Dieses hört auf den Namen „Project Century“ – und gleich im ersten Trailer wird klar, dass es sich in mehrerlei Hinsicht vom bisherigen Output der Spieleschmiede unterscheiden wird. Zwar wirkt der Neuling mit seinem Japan-Setting des Jahres 1915 zunächst ein bisschen wie „Like a Dragon: Ishin!“, zuzüglich der Bimmelbahn aus dem aktuellen „Like a Dragon: Infinite Wealth“. Aber etwas ist anders, und das ist nicht nur der optisch düsterer ausgefallene Grafikstil.

Haben die Spiele von Ryu Ga Gotoku bislang oft mit Over-the-top-Humor und überzogenen Prügeleien begeistert, so präsentiert sich das Kampfgeschehen von „Project Century“ deutlich geerdeter, direkter und härter. Das zeigt sich auch bei der Wahl der improvisierten Waffen, zu denen eine Sichel zählt. Die gegenüber den „Yakuza“-Titeln noch einmal detaillierteren Umgebungen unterstreichen die neue Marschrichtung, jedoch ohne ein Release-Datum.

Diese Szenen aus „Project Century“ waren bei den „Game Awards 2024“ zu sehen.

Das nächste Yakuza steht schon in den Startlöchern

Wem die Werke von Ryu Ga Gotoku geläufig sind, der wird auch um die recht hohe Release-Frequenz des Ausnahmestudios wissen. So verwundert es nicht allzu sehr, dass mehr oder weniger parallel zur Entwicklung von „Project Century“ schon das nächste Spin-off zur „Like a Dragon“-Serie bereitsteht: „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“.

In diesem Action-Adventure mit mutmaßlich halboffener Welt kehrt Fan-Liebling Nummer 2, Goro Majima, zurück und fungiert sogar als Held der Geschichte. Diese macht den leicht gestörten Yakuza-Boss zum Piratenkapitän, und als solcher begibt er sich natürlich auf die Suche nach einem legendären Schatz.

Wie es schon in den jüngeren Spin-offs zur „Yakuza“-Reihe üblich war, wird auch Majimas Abenteuer den Beat-‚em-up-Stil früherer Spiele aufgreifen, die Konfrontationen verlaufen demnach also in Echtzeit. Als Release-Plattformen wurden PS4/5, die „X-Boxen“ sowie Windows-Rechner ausgewählt; der Startschuss soll am 21. Februar 2025 erfolgen.

Leider hat Ryu Ga Gotoku Studio noch keinerlei Angaben zu den Systemen gemacht, für die „Project Century“ erscheinen soll. Ebenso steht wie gesagt noch ein Veröffentlichungsdatum aus – der erste Trailer endet nicht einmal mit den klassischen Worten „Coming soon“.

