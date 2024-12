Hi-Fi Rush 2: Fortsetzung in Arbeit? Tango Gameworks klärt auf

Zu Beginn des letzten Jahres tauchte „Hi-Fi Rush“ aus dem Nichts auf und entwickelte sich im Anschluss zu einem echten Geheim- und Überraschungshit. Aus diesem Grund denkt Entwickler Tango Gameworks, die unter anderem für Titel wie „The Evil Within“ oder „Ghostwire: Tokyo“ bekannt sind, nach wie vor über ein mögliches „Hi-Fi Rush 2“ nach.

In einem aktuellen Interview mit IGN sprachen gleich mehrere Mitarbeiter von Tango Gameworks über die Zukunftspläne des Studios und thematisierten dabei auch „Hi-Fi Rush“. Demnach wolle man der neuen IP auf jeden Fall die verdiente „Wertschätzung“ entgegenbringen und das geistige Eigentum auch entsprechend „pflegen“. Und obwohl in der Vergangenheit bereits entsprechende Gerüchte die Runde machten, befindet sich „Hi-Fi Rush 2“ aktuell noch nicht in der Entwicklung.

Hi-Fi Rush 2 ist definitiv eine Option

Wie Colin Mack, seines Zeichens Studioboss von Tango Gameworks, im Gespräch verraten hat, sei „Hi-Fi Rush 2“ aber definitiv eine Option. „Wir stehen einer Fortsetzung positiv gegenüber“, so Mack. „Wir sind jedoch noch nicht an dem Punkt, an dem wir konkret sagen können: ‘Das werden wir tun’.“ Creative Director John Johanas fügte hinzu: „Viele unserer Mitarbeiter haben große Liebe für [Hi-Fi Rush], daher fühlen wir, dass wir Optionen haben. Wir sind derzeit in der Phase, verschiedene Möglichkeiten zu prüfen.“

Allerdings sei Tango Gameworks auch dafür bekannt, stets brandneue Spiele zu entwickeln. Wie Project Manager Kazuaki Egashira erklärte, liege das auch „in der DNA von Tango Gameworks.“ Er führt aus: „Hi-Fi Rush wurde als neue IP populär, aber wenn Hi-Fi Rush für immer gleich bliebe, würde es irgendwann veralten. Ich denke, bei Tango Gameworks geht es darum, neue Herausforderungen anzunehmen. Ich hoffe, dass wir weiterhin so arbeiten können, dass die Entwickler im Mittelpunkt stehen, ohne unsere Leidenschaft zu verlieren.“

Kreativität der Entwickler soll gefördert werden

Dementsprechend scheinen die Chancen für „Hi-Fi Rush 2“ nicht schlecht zu sein. Nachdem Tango Gameworks von Microsoft geschlossen und vom südkoreanischen Publisher Krafton übernommen wurde, tauchten bereits erste Gerüchte zu „Hi-Fi Rush 2“ auf. Demnach wolle man den Erwartungen der Fans gerecht werden und plane für eine Fortsetzung mehr in Richtung Open World zu gehen.

Einige Spieler bemängelten, dass man in „Hi-Fi Rush“ die ganze Zeit nur durch Fabriken laufen würde, sodass die Entwickler für einen zweiten Teil eine Umgebung mit mehr Dynamik planen. Eine komplett offene Spielwelt solle man aber nicht erwarten.

Ein mögliches „Hi-Fi Rush 2“ ist auf jeden Fall auch im Interesse vom neuen Publisher. So war diese Marke die einzige IP, die man gemeinsam mit dem Entwicklerstudio übernommen hat. Die Rechte der anderen Marken wie „Ghostwire: Tokyo“ und „The Evil Within“ liegen nach wie vor bei Microsoft. Für Krafton sei es außerdem nicht so wichtig, einen Gewinn zu erzielen. Stattdessen möchte man die Kreativität der Entwickler fördern.

Weitere Meldungen zu Hi-Fi Rush.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren