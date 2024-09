Hi-Fi Rush 2: Krafton glaubt nicht an Gewinn – will dennoch kreative Spiele sehen

Mitte August agierte Krafton als Retter in der Not und belebte Tango Gameworks wieder. Das Studio hinter beliebten IPs wie „The Evil Within“ und „Hi-Fi Rush“ wurde zuvor von Microsoft geschlossen. Das gleiche Schicksal ereilte Arkane Austin, Alpha Dog Studios und Roundhouse Games. Zumindest ein Studio darf sich also glücklich schätzen.

Weil Tango Gameworks vor der Schließung einen Nachfolger zu „Hi-Fi Rush“ plante, steht dem nun nichts mehr im Wege. Schließlich erlangte Krafton durch die Akquisition auch die Rechte an der noch jungen Marke.

Kreativität wichtiger als kommerzieller Erfolg

Nun sprach Kraftons Geschäftsführer Changhan Kim über die Entscheidung, das japanische Studio zu kaufen. Dabei ging es eher um die Kreativität als um den kommerziellen Faktor.

„Wir wollten ihr Erbe bewahren. Obwohl sie mit ihren Spielen keinen großen Erfolg hatten, sahen wir viele Kreative, die es wert waren, verfolgt zu werden. Deshalb wollten wir mit dieser Organisation zusammenarbeiten“, erklärte der CEO.

Zudem wollte Krafton so viele Tango-Mitarbeiter wie möglich übernehmen. Wie wir berichteten, bleibt etwa die Hälfte der Belegschaft erhalten.

Der Deal musste schnell gehen

Der Deal sollte schnell über die Bühne gehen, um die „Karrierelücke“ so klein wie möglich zu halten. Deshalb konzentrierte sich Krafton auf „Hi-Fi Rush“ und nicht auf alle Marken von Tango Gameworks. Und wenn Changhan Kim an die Fans denkt, glaubt er, dass sie sich vor allem für den rhythmusbasierten Comic-Prügler interessieren.

„Wenn wir alle geistigen Eigentumsrechte erworben hätten, würde das das Geschäft zu sehr verkomplizieren. Krafton ist ein ziemlich großes Unternehmen, aber Microsoft ist sehr kompliziert“, so der Geschäftsmann.

Weil die Übernahme noch nicht durch ist, kann der genaue Betrag für das Studio noch nicht genannt werden. Laut Kim war der Kauf aber „nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig“.

Welche Erwartungen hat der Krafton-Chef bezüglich Tango Gameworks? Seiner Ansicht zufolge soll das Untenehmen Risiken eingehen, um innovative Spielerfahrungen zu liefern. Genau solche Produktionen möchte Krafton in seinem Angebot haben. Dafür ist der südkoreanische Publisher durchaus bereit, finanzielle Einbußen hinzunehmen.

Hi-Fi Rush 2 ist ein Teil des Versuchs

Changhan Kim über den geplanten Nachfolger: „Wir glauben nicht, dass Hi-Fi Rush 2 uns Geld einbringen wird, um ehrlich zu sein. Aber es ist ein Teil unseres Versuchs. Wir müssen weiterhin versuchen Spiele zu entwickeln, um Herausforderungen anzunehmen.“

Wir versuchen, unser Portfolio zu erweitern, und da kommt Tango Gameworks ins Spiel. Krafton über die Pläne mit Tango Gameworks

Der CEO weiß nicht, wie viel „Hi-Fi Rush“ eingespielt habe. Angesichts der Produktionskosten geht er aber nicht von einem großen Gewinn aus. Außerdem merkt er an: Viele frühere Titel von Tango Gameworks waren „vielleicht nicht einmal kostendeckend.“

Krafton soll also nicht blind nach Chart-Hits streben, sondern möchte vielmehr die Gewinnzone erreichen und gleichzeitig die Kreativität fördern.

„Der große Hit sollte nicht das Ziel sein. Wenn man so darüber nachdenkt, hat Hi-Fi Rush vielleicht ein kleines finanzielles Minus eingefahren, aber das Team sollte ermutigt werden, etwas Neues zu schaffen und seine Reise fortzusetzen. Wir wollen mehr solcher Teams unter unserem Dach haben“, schließt Changhan Kim seine Erklärung ab.

Quelle: Game Developer

Weitere Meldungen zu Hi-Fi Rush.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren