Tango Gameworks: Rock on! – Krafton übernimmt die Hi-Fi Rush-Macher

Es ging ein Raunen durch die Games-Branche, als Xbox Team Tango Gameworks sowie weitere Studios dieses Jahr geschlossen hat. Nicht nur Leute aus der Branche, sondern auch Fans waren schockiert, dass nicht einmal der Überraschungshit „Hi-Fi Rush“ genug war, um das Studio zu retten. Doch nun nehmen die Ereignisse eine unvorhergesehene Wendung: Die „PUBG“-Macher von Krafton beleben Tango Gameworks wieder und übernehmen die Firma!

Das ist jedoch nicht alles, denn auch die Rechte an der „Hi-Fi Rush“-IP wandern nun in den Besitz des südkoreanischen Unternehmens. Die neuen Besitzer der Marke planen, das beliebte Universum des Actionspiels zukünftig ausweiten zu wollen.

Tango Gameworks-Übernahme ein „spannender Moment“

„Krafton, Inc. hat heute die talentierten Mitarbeiter von Tango Gameworks in seinem Team willkommen geheißen. Dies markiert einen spannenden Moment in der globalen Expansion des Unternehmens und seine erste bedeutende Investition in den japanischen Videospielmarkt. Dieser strategische Schritt beinhaltet die Rechte an Tango Gameworks‘ gefeierter IP Hi-Fi Rush“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.

Die neuen Tango Gameworks-Inhaber versprechen, eng mit Xbox und ZeniMax zusammenarbeiten zu wollen, um die Übernahme möglichst reibungslos abzuwickeln. Darüber hinaus soll so „die Kontinuität“ beim in Tokio ansässigen Entwicklerstudio aufrechterhalten werden. So soll sowohl die beliebte „Hi-Fi Rush“-IP ausgebaut als auch gleichzeitig die Möglichkeit nach neuen Projekten des Teams erkundet werden können.

Abschließend heißt es in der Pressemitteilung: „Diese Integration unterstreicht das Engagement von Krafton, seine globale Präsenz auszubauen und sein Portfolio mit innovativen und hochwertigen Inhalten zu erweitern. Die Aufnahme von Tango Gameworks ist eine strategische Ausrichtung auf Kraftons Mission, die Grenzen der interaktiven Unterhaltung zu erweitern.“

Vor der Schließung von Tango Gameworks durch Xbox wollte das Entwicklerteam Berichten zufolge an einem „Hi-Fi Rush“-Nachfolger arbeiten. Zumindest habe es bereits Pläne hierfür gegeben, doch die Studioschließung soll diese Absichten durchkreuzt haben. Nun könnte dieses Vorhaben jedoch wieder Fahrt aufnehmen und Fans dürfen wieder gespannt sein, welche Abenteuer unserem Protagonisten Chai und seinen Freunde in der Zukunft noch bevorstehen.

„Hi-Fi Rush“ erschien am 25. Januar 2023 für die Xbox Series X|S und den PC. Am 19. März 2024 folgte eine Umsetzung für die PlayStation 5.

Freut ihr euch über die Rettung von Tango Gameworks und „Hi-Fi Rush“?

