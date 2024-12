Superman: Erster mitreißender DCU-Teaser-Trailer zeigt den neuen Mann aus Stahl in Aktion

Lange haben Fans gewartet, nun ist er endlich da: Der erste Teaser Trailer zum kommenden DC-Abenteuer „Superman“! Darin sehen wir erstmals den neuen Mann aus Stahl in Aktion, der zu seinem nächsten großen Abenteuer aufbricht. Doch nicht nur das, denn der einstmals als „Superman: Legacy“ angekündigte Actionfilm markiert den Startpunkt des neuen DC-Universums (DCU), das maßgeblich von James Gunn („Guardians of the Galaxy“) geprägt wird.

Das rund zweieinhalb Minuten lange actionreiche Video haben wir wie gewohnt weiter unten im Artikel für euch eingebunden.

Schaut nach oben

Der erste Teaser Trailer zum neuen DC-Kinofilm gewährt uns einen kleinen Einblick in die Welt des Soft-Reboots. Anders als noch in Zack Snyders „Man of Steel“ erwartet uns diesmal übrigens keine Origin-Story. Stattdessen entführt uns der Actionfilm in ein DC-Universum, in dem Superman bereits seit einiger Zeit für das Gute kämpft. Doch hierbei ist er nicht alleine, denn im Laufe des Trailers haben auch verschiedene andere DC-Superhelden kleine Auftritte.

Hierzu gehören unter anderem die noch junge Superheldin Hawkgirl und Guy Gardner, ein Mitglied des Green Lanter Corps. Eine etwas größere Rolle im Film soll Mister Terrific spielen, der im Video bereits kurz zu sehen ist. Darüber hinaus kann sich der Urvater der modernen Superhelden auch auf die Unterstützung seines Hundes Krypto verlassen. Des Weiteren ist Lex Luthor, der wohl ikonischste Gegenspieler des Manns aus Stahl, kurz im Trailer zu sehen.

Streng genommen ist „Superman“ sogar schon die zweite Auskopplung des neuen DCU, denn der Startschuss fiel, zumindest in den USA, vor wenigen Wochen mit der blutigen Animationsserie „Creature Commandos“. Diese setzt nicht nur nach den Ereignissen des abgedrehten Actionfilms „The Suicide Squad“ und der „Peacemaker“-Serie an, sondern gewährt uns einen ersten genaueren Einblick in die Welt, die wir bald mit „Superman“ auch im Kino erkunden.

Den neuen Mann aus Stahl verkörpert David Corenswet („Hollywood“). Als neue Lois Lane steht ihm Rachel Brosnahan („The Marvelous Mrs. Maisel“) zur Seite. Darüber hinaus treten im Film unter anderem Isabela Merced („Alien: Romulus“) als Hawkgirl, Nicholas Hoult („X-Men: Erste Entscheidung“) als Bösewicht Lex Luthor und Nathan Fillion („The Rookie“) als Green Lantern Guy Gardner auf. Regie führt James Gunn („The Suicide Squad“).

„Superman“ startet am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos.

Offizieller Teaser Trailer

Offizielles „Superman“-Poster

Wie gefällt euch der erste Trailer zum neuen „Superman“-Kinofilm?

