Superman Legacy: DC-Hauptdarsteller für den Mann aus Stahl und Lois Lane gefunden

Seit James Gunn und Peter Safran die Zügel bei DC Studios in die Hand genommen haben, arbeiten sie vor allem an einem Neustart der Film- und Serienableger, die auf den bekanntesten Comicreihen des Unternehmens basieren. Der Start des DC Universe soll im Sommer 2025 mit „Superman: Legacy“ erfolgen und nun haben die Verantwortlichen endlich verkündet, welche Darsteller in die Hauptrollen als Mann aus Stahl und Lois Lane schlüpfen werden.

Wie verschiedene US-Medien, darunter die vertrauenswürdigen Branchenportale Deadline, The Hollywood Reporter und Variety, gestern übereinstimmend berichteten, haben David Corenswet und Rachel Brosnahan den Zuschlag für die begehrten Parts bekommen.

Informationen zur Handlung noch rar gesät

Beide Darsteller konnten sich gegen teils namhafte Konkurrenz durchsetzen. Zuletzt befanden sich drei Schauspieler und drei Schauspielerinnen noch in der engeren Auswahl für die Rollen. Im Rennen für Superman waren ebenfalls Nicholas Hoult („X-Men: Erste Entscheidung“) und Tom Brittney („Greyhound – Schlacht im Atlantik“), während Emma Mackey („Sex Education“) sowie Phoebe Dynevor („Bridgerton“) beinahe als Lois Lane gecastet worden wären.

David Corenswet beerbt somit Henry Cavill („The Witcher“), der Superman erstmals im Jahr 2013 im Blockbuster „Man of Steel“ verkörperte. Anschließend schlüpfte er noch dreimal in den ikonischen blau-roten Anzug, genauer in „Batman v Superman: Dawn of Justice“, „Justice League“ und zuletzt in „Black Adam“.

Rachel Brosnahan tritt indes in die Fußstapfen von Golden Globe-Gewinnerin Amy Adams, die ihr DC-Debut als Lois Lane ebenfalls 2013 in „Man of Steel“ feierte. Auch sie kehrte für nachfolgende Kinofilme zurück, genauer für „Batman v Superman: Dawn of Justice“ und „Justice League“.

Corenswet ist vor allem für seine Rollen in der Netflix-Serie „Hollywood“ und der HBO-Produktion „We Own This City“ bekannt. Vorher hatte er vor allem kleine Parts und Gastauftritte in diversen TV-Shows. Brosnahan ist dafür vielen Zuschauern und Zuschauerinnen sicherlich als Miriam „Midge“ Maisel aus der Amazon Prime Video-Hit-Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ bekannt. Zudem war sie eine Nebendarstellerin in Serien wie „The Blacklist“ und „House of Cards“.

DC Studios-Co-Boss James Gunn („The Suicide Squad“), der bei „Superman: Legacy“ sowohl Regie führen, als auch das Drehbuch schreiben wird, bestätigte die Meldungen via Twitter mit einer kurzen Nachricht. Darin schreibt er, David Corenswet und Rachel Brosnahan wären nicht nur „unglaubliche Schauspieler, sondern auch wundervolle Menschen“.

Worum es im kommenden „Superman“-Kinofilm gehen wird, ist aktuell übrigens noch nicht bekannt. Offizielle Informationen sind rar gesät, doch ausgehend von verschiedenen Gerüchten könnten im Werk ebenfalls Schurke Lex Luthor und das Superheldenteam The Authority eine Rolle spielen. Des Weiteren heißt es, Corenswets Mann aus Stahl werde in einer Welt leben, in der bereits diverse Superhelden und Superschurken aktiv seien.

Doch warum berichten wir nun darüber, dass DC Studios ihren neuen Superman und ihre neue Lois Lane gefunden haben? James Gunn bestätigte, das neue DC Universe, das mit „Superman: Legacy“ offiziell starten wird, werde aus verschiedenen Filmen, Serien und Games bestehen, die alle miteinander verbunden sein werden. Interessantes Detail: Jeder Charakter soll dabei immer nur von einem Darsteller beziehungsweise einer Darstellerin verkörpert werden.

Kurz gesagt bedeutet das, sollte in den kommenden Jahren ein Superman-Spiel veröffentlicht werden, dürfte David Corenswet darin ebenfalls den Part des Manns aus Stahl übernehmen. Selbiges würde natürlich für Rachel Brosnahan als Lois Lane sowie die anderen bisher bestätigten DC Studios-Schauspieler gelten.

„Superman: Legacy“ startet voraussichtlich am 11. Juli 2025 in den weltweiten Kinos.

