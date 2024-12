XDefiant: Vor Abschaltung – Season-Inhalte für Finale enthüllt

Erst Anfang Dezember gab Ubisoft offiziell bekannt, dass der Free2Play-Shooter „XDefiant“ eingestellt wird. Der Download des Multiplayer-Spiels ist zwar nicht mehr möglich, doch die Server werden für alle aktiven Spieler noch bis zum 3. Juni 2025 online bleiben.

Außerdem erlaubte Ubisoft einem kleinen Team, die geplanten Inhalte für die finale Staffel 3 von „XDefiant“ fertigzustellen, sodass der letzte große Patch mit zahlreichen neuen Inhalten ab sofort verfügbar ist.

Neue Fraktionen, Maps und Spielmodi

Highlight des Season-3-Updates für „XDefiant“ dürften die drei neuen Fraktionen sein: Assassinen, Blood Dragon und Wolves. Während die Meuchelmörder direkt aus der „Asassin’s Creed“-Reihe stammen und mit ihrer versteckten Klinge Gegner mit einem Schlag ausschalten können, sind die Cyborg-Kommandos der Blood Dragon an die beliebte Standalone-Erweiterung „Far Cry 3: Blood Dragon“ angelehnt. Die Wolves, bestehend aus ehemaligen Spezialkräften, erinnern hingegen an Ubisofts „Ghost Recon“-Reihe.

Neben den neuen Fraktionen wird „XDefiant“ in seiner finalen Season auch um zusätzliche Spielmodi erweitert. Dazu zählt unter anderem die Variante „Entschärfen“: Hier legen und verteidigen die Teams im Wechsel eine Bombe – allerdings haben alle Spieler nur ein Leben. Der „vs.-Bots“-Modus erlaubt es gegen Bots unterschiedlicher Stufen anzutreten, während in „Lum-Jagd“ blitzschnelle Lichtwesen gefangen werden müssen. Weitere Abwechslung bieten die neuen Modi „Neigung“, „Turbo“ und die frische Party-Modi-Playlist.

Passend zu den neuen Spielmodi haben die Entwickler auch den Map-Pool von „XDefiant“ um vier neue Karten erweitert. Dazu zählen „Mykonos“, „Animus Anomaly“, „Enchanted Forest“ und „Skell City“. Zu guter Letzt enthält das Update aber auch weitere Waffen, wie beispielsweise das FAMAS-Sturmgewehr, die G36K-Maschinenpistole oder das M1A-Scharfschützengewehr.

Weitere Belohnungen und ein Prestige-System

Neben den frischen Inhalten können sich die aktiven Spieler von „XDefiant“ aber auch über ein neues Prestige-System freuen. Dadurch wollen die Entwickler eine langfristige Motivation gewährleisten. Spieler können somit ab sofort ihren Fortschritt zurücksetzen und in die Prestige-Ränge aufsteigen, um kosmetische Belohnungen einzuheimsen. Dazu zählen unter anderem auch die neuen Abzeichen, welche besondere Leistungen oder Herausforderungen im Spiel würdigen.

Abschließend nimmt das neue und finale Update für „XDefiant“ auch wie gewohnt zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen am Multiplayer-Shooter vor. So können die Spieler unter anderem von einem verbesserten Matchmaking profitieren und auch Grafikfehler sowie verschiedene Abstürze und andere Probleme gehören ab sofort der Vergangenheit an.

Weitere Meldungen zu XDefiant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren