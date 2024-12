XDefiant: Ubisoft nimmt den Shooter vom Netz – Werden gleich zwei Studios geschlossen?

In den letzten Monaten erreichte uns immer wieder das Gerücht, dass der Free2Play-Shooter „XDefiant“ aufgrund fallender Spielerzahlen vor dem Aus stehen könnte.

In einem aktuellen Statement sorgte Ubisoft nun für Klarheit und gab bekannt, dass das Unternehmen „XDefiant“ in der Tat einstellt. Ab heute ist der Download nicht mehr möglich. Für bereits bestehende Spieler bleiben die Server noch bis zum 3. Juni 2025 aktiv. Zudem werden die Inhalte der dritten Season wie geplant erscheinen.

Spieler, die in den letzten 30 Tagen ein Gründerpaket oder Ingame-Inhalte erwarben, bekommen ihr Geld erstattet.

Das sagt das Team zum Aus des Shooters

Die 2025 erfolgende Abschaltung kommentierte Executive Producer Mark Rubin wie folgt: „Vor allem Free2Play ist eine lange Reise. Viele Free2play-Spiele brauchen eine lange Zeit, um ihren Platz zu finden und profitabel zu werden. Es ist eine lange Reise, die Ubisoft und die Teams, die an dem Spiel gearbeitet haben, bis vor Kurzem bereit waren, zu gehen.“

„Doch leider wurde die Reise zu beschwerlich, um sie vernünftig fortzusetzen“, heißt es zum Aus von „XDefiant“ weiter.

Gleichzeitig nutzte Rubin das Statement, um auf das zurückzublicken, was Ubisoft San Francisco mit „XDefiant“ erreichte. „Und was sie erreicht haben, ist wirklich bemerkenswert. Die anfängliche Reaktion der Spieler, als XDefiant veröffentlicht wurde, war erstaunlich“, ergänzte der Executive Producer.

„Wir haben interne Rekorde gebrochen, indem wir als schnellstes Spiel über fünf Millionen Nutzer erreichten. Am Ende haben über 15 Millionen Spieler unser Spiel gespielt! Darauf können wir extrem stolz sein. Besonders wenn man bedenkt, wie schwierig dieses Genre ist. Also ein großes Dankeschön an alle Entwickler, die ihre Leidenschaft in die Entwicklung dieses Spiels gesteckt haben!“

Schließt Ubisoft gleich zwei Studios?

Einem Bericht von Insider Gaming könnte das Aus von „XDefiant“ für die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft San Francisco gravierende Folgen nach sich ziehen.

Denn nachdem Ubisoft in der Vergangenheit mehrfach den Rotstift ansetzte, könnte das Studio in San Francisco nun vor dem endgültigen Aus stehen. Wie Insider Gaming weiter berichtet, soll das Studio im Februar 2025 geschlossen werden.

Selbiges gilt laut den Informationen von Insider Gaming zufolge für Ubisofts Studio im japanischen Osaka. „Im Februar wird es eine weitere Entlassungswelle geben, Ubisoft San Francisco und Osaka werden ihre Türen schließen. Etwa 170 bis 180 Menschen werden voraussichtlich ihren Arbeitsplatz verlieren“, so Insider Gaming.

Laut Stephen Totilo von Game File liegt die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter sogar bei 277. Wie Totilo ergänzte, soll das Produktionsstudio von San Francisco geschlossen werden, während das Business-Büros erhalten bleibt.

Die Gerüchte um die bevorstehende Schließung der beiden Studios kommentierte Ubisoft bislang nicht.

