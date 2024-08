Ubisoft: Eine „notwendige Entscheidung“ – Publisher bestätigt weitere Entlassungen

In einer offiziellen Stellungnahme räumte Ubisoft ein, dass es bei dem Unternehmen erneut zu Entlassungen kam. Dieses Mal sind zwei Studios betroffen, in denen 45 Stellen gestrichen werden.

In den letzten Wochen setzten sich die Entlassungen und Studioschließungen, unter denen die Videospielbranche 2024 leidet, quasi nahtlos fort.

Während die „Destiny“-Macher von Bungie beispielsweise 220 Stellen strichen, wurde Ready at Dawn, das Studio hinter „The Order: 1886“, nach mehr als 20 Jahren in der Branche kürzlich komplett geschlossen. Wie Ubisoft in einer aktuellen Stellungnahme einräumte, kommt es auch beim „Assassin’s Creed“-Publisher zu weiteren Entlassungen.

Laut eigenen Angaben streicht Ubisoft im Bereich seiner US-Studios 45 Stellen. Die betroffenen Mitarbeiter erhalten eine Abfindung und sollen bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz so gut wie möglich unterstützt werden.

Welche Studios sind betroffen?

Doch bei welchen US-Studios wird Ubisoft die Entlassungen vornehmen? Zum einen trifft es die Niederlassung in San Francisco. Das Studio feierte zuletzt mit „XDefiant“ einen erfolgreichen Start und arbeitet seitdem an Verbesserungen und neuen Inhalten für den kostenlos spielbaren PvP-Shooter.

Red Storm Entertainment ist das zweite Studio, das von den Einsparungen getroffen wird. Hier kam es bereits im Mai zu Entlassungen, nachdem sich der Publisher dazu entschied, die laufenden Arbeiten an „The Division: Heartland“ einzustellen. Nach dem Aus des Projekts kündigte Ubisoft an, das Team hinter „The Division: Heartland“ auf andere Projekte wie „XDefiant“ oder „Rainbow Six“ zu verteilen.

Wie sich die Entlassungen auf die aktuellen beziehungsweise zukünftigen Projekte der Studios auswirken, ließ Ubisoft offen.

Maßnahmen laut Ubisoft ein „schwerer Schritt“

Die aktuellen Entlassungen bei den US-Studios bezeichnete Ubisoft in einem Statement als einen „schweren, aber notwendigen Schritt“. Das Unternehmen weiter: „Gestern haben Ubisoft San Francisco und Red Storm Entertainment ihre Teams über eine Umstrukturierung informiert, die dazu führte, dass 45 Mitarbeiter Ubisoft verließen.“

„Diese schwierige, aber notwendige Entscheidung haben wir getroffen, um die Organisationen dieser Studios auf ihre zukünftigen Geschäfts- und Entwicklungsziele auszurichten“, ergänzte Ubisoft.

„Wir verpflichten uns, den Betroffenen umfassende Unterstützung zu bieten, einschließlich Abfindungen und Karrierehilfe, und wir danken ihnen für ihre vielen Beiträge zu Ubisoft.“

