Assassin’s Creed: Für mehr Qualität – Ubisoft spricht über längere Entwicklungszyklen

Unter dem Strich befand sich "Assassin's Creed Shadows" vier Jahre in Entwicklung. So lange wie kein "Assassin's Creed"-Titel zuvor. Wie der leitende Produzent Karl Onnée andeutete, könnte es sich beim vierjährigen Entwicklungszyklus um den neuen Standard der Hauptreihe handeln.

Mit „Assassin’s Creed Mirage“ und „Assassin’s Creed Shadows“ befanden sich bei Ubisoft zuletzt zwei Ableger der beliebten Reihe in Entwicklung, bei denen der Publisher auf einen unterschiedlichen Ansatz vertraute.

Während sich „Mirage“ als ein kleineres Projekt verstand, arbeitete Ubisoft an „Shadows“ vier Jahre. Somit fällt der Entwicklungszyklus des im November erscheinenden Titels rund 25 Prozent länger aus als der von „Assassin’s Creed Valhalla“ aus dem Jahr 2020. Wie Karl Onnée, der leitende Produzent hinter „Assassin’s Creed Shadows“, andeutete, könnte ein vierjähriger Entwicklungszyklus zum neuen Standard der Hauptreihe werden.

Die zusätzliche Entwicklungszeit würde laut Onnée vor allem der Qualität kommender „Assassin’s Creed“-Abenteuer zugute kommen. Laut dem leitenden Produzenten kommt es aber trotz allem immer auf die richtige Balance zwischen der Entwicklungszeit und den erwarteten Kosten an.

Der leitende Produzent über den Entwicklungsprozess

„Es ist großartig, an einem Spiel zu arbeiten, das nach etwas wie Valhalla kommt. Aber natürlich gibt es große Erwartungen. Wir wollen immer besser werden. Genau das versuchen wir mit Shadows zu erreichen. Wir gehen an die Grenzen dessen, was wir tun können“, führte Onnée aus.

„Es ist immer ein Balanceakt zwischen Zeit und Kosten. Aber je mehr Zeit man hat, desto mehr kann man iterieren. Ja. Man kann mehr Leute an ein Projekt setzen und es in kürzerer Zeit fertigstellen.“

„Das gibt einem jedoch nicht mehr Zeit zum Iterieren, weil es Zeit braucht, um das Feedback von Spielern, dem Team zu bekommen und dann zu sehen, was funktioniert und was nicht und wie man es verbessern kann“, heißt es weiter.

Laut dem leitenden Produzenten hinter „Assassin’s Creed Shadows“ handelt es sich bei einem vierjährigen Entwicklungszyklus „um den richtigen Zeitraum, um von der Konzeption zur Produktion überzugehen und das notwendige Feedback zu erhalten, um Anpassungen vorzunehmen.“

Shadows soll eine authentische Erfahrung bieten

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 15. November 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie Onnée versprach, legte sein Team großen Wert auf eine authentische Erfahrung, um die japanische Geschichte und ihre Kultur entsprechend zu respektieren.

Gleichzeitig formulierte der leitende Produzent das Ziel, das japanische Publikum für „Shadows“ zu begeistern.

„Da wir ein Spiel in Japan machen, hoffen wir, mehr japanische Spieler anzusprechen. Daher ist es sehr wichtig, dass wir versuchen, so authentisch wie möglich zu sein. Wir kommen aus einer bescheidenen Position heraus, in der wir nichts wissen und alles von Grund auf lernen müssen“, so Onnée.

Weitere Aussagen des leitenden Produzenten zu diesem Thema findet ihr hier.

Weitere Meldungen zu assassins creed.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren