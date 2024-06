XDefiant: Endlich offizielle Zahlen – Wie erfolgreich ist der Free2Play-Shooter?

Nach mehreren Verschiebungen erschien der kostenlos spielbare Multiplayer-Shooter „XDefiant“ im letzten Monat für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation.

Zwar hatte „XDefiant“ zum Launch mit kleineren technischen Problemen zu kämpfen. Da es Ubisoft San Francisco gelang, die Probleme relativ schnell zu beheben, hatten diese keinen negativen Einfluss auf den Erfolg von „XDefiant“. Ganz im Gegenteil: Unbestätigten Berichten zufolge zog der Shooter ins einer ersten Woche knapp acht Millionen Spielerinnen und Spieler an.

In einem aktuellen Interview lieferte uns Ubisofts CEO Yves Guillemot endlich offizielle Zahlen. Wie Guillemot bestätigte, bringt es „XDefiant“ mittlerweile auf mehr als elf Millionen Spielerinnen und Spieler.

Guillemot über Ubisofts Live-Service-Pläne

Wie Guillemot ergänzte, werden Live-Service-Titel in den Plänen von Ubisoft auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen. „Wir müssen unseren Spielern weiterhin genau zuhören und fundierte Entscheidungen darüber treffen, worauf wir unsere Bemühungen konzentrieren“, so Guillemot. „Denn wer im GaaS-Bereich erfolgreich ist, kann auch langfristig erfolgreich sein.“

Der CEO von Ubisoft weiter: „Schauen wir uns XDefiant an. Da ist noch viel zu tun. Aber es konnte in kurzer Zeit elf Millionen Spieler anziehen. Und diese Zahl wird mit all der Arbeit des Teams steigen, um sicherzustellen, dass die erste Season das bestehende Erlebnis noch weiter erweitert.“

„Es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dabei zu bleiben.“

XDefiant hat noch einen langen Weg vor sich

Bezüglich „XDefiant“ ergänzte Guillemot, dass der Multiplayer-Shooter noch einen langen Weg vor sich hat und in den nächsten Jahren kontinuierlich erweitert und verbessert werden soll. Geplant sind demnach sowohl neue Inhalte als auch Features, mit denen die Spielerfahrung auf lange Sicht spannend bleibt.

„Abgesehen davon, dass es ständig aktualisiert wird, mit verschiedenen Erfahrungen und optimiertem Gameplay, würde ich es gerne als ernsthaften E-Sport sehen“, führte Guillemot aus. „Aber für ein Spiel wie dieses gibt es wirklich keine Grenzen für die Zukunft.“

„Und wir haben ein fantastisches Team, das unseren Spielern zuhört und mit ihnen kommuniziert, was so wichtig ist. Wir haben stark angefangen, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns, und ich freue mich darauf, dass wir uns der Herausforderung stellen.“

„XDefiant“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

