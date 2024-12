New World Aeternum: Saison 7 angekündigt – Termin, Inhalte und Changelog

New World Aeternum:

Am morgigen Samstag startet die mittlerweile siebte Saison von „New World: Aeternum“, wie die Verantwortlichen von Amazon Games nun offiziell angekündigt haben. Dabei wurden auch die Inhalte der Saison der Eroberer etwas genauer vorgestellt.

Wie Amazon Games offiziell bekannt gegeben hat, startet schon in Kürze die mittlerweile siebte Saison von „New World: Aeternum“. Spieler des Online-Rollenspiels können sich dann unter anderem über die brandneuen saisonalen Welten freuen, sich neuen PvP-Herausforderungen stellen und an frischen Events teilnehmen, um exklusive Belohnungen einzusacken. Der Titel von Saison 7: Saison der Eroberer.

Und bis die neue Saison der Eroberer von „New World: Aeternum“ startet, müssen sich die Spieler auch nicht mehr lange gedulden. Bereits am morgigen Samstag, dem 21. Januar 2024, wird das Online-Rollenspiel um die neuen Season-Inhalte erweitert.

Neue Saisonwelten sorgen für Abwechslung

Highlight der Saison der Eroberer dürften wohl die neuen Saisonwelten sein. Dadurch soll das Spielerlebnis von „New World: Aeternum“ in jeder Saison mit einzigartigen Spielregeln, Gegenständen und Fertigkeiten für jede Menge Abwechslung sorgen.

In der siebten Saison widmet sich die erste verfügbare Saisonwelt dem Thema PvP. So werden alle Spieler ab Stufe 15 für den PvP-Kampf markiert, während man gesammelte Gegenstände und Ausrüstung bei einem Bildschirmtod automatisch fallen lässt. Sobald die Saison ihr Ende erreicht, werden die Saisonwelten wieder geschlossen. Die saisonalen Charaktere können im Anschluss aber in eine permanente Welt übertragen werden.

Events mit Sandwurmeiern, Zyklopen und Hasenjagd

Neben der thematischen Saisonwelt werden im Laufe der siebten Season auch drei unterschiedliche Events für Aufschwung sorgen. Den Anfang macht die sogenannte Schwefelbelagerung, die vom 28. Januar bis zum 11. Februar 2025 stattfinden wird. Hier müssen die Spieler Sandwurmeier vor Wellen an Schwefelelementaren beschützen, um exklusive Belohnungen zu erhalten.

Vom 19. Februar bis zum 18. März 2025 werden die Spieler in „New World: Aeternum“ das Event Crassus’ Vermächtnis vorfinden. Auch hier darf wieder gekämpft werden, wenn man gegen Crassus und seine zyklopischen Vasallen in die Schlacht ziehen darf. Dafür winken auch hochgestufte Belohnungen bis Rüstwert 700.

Den Abschluss der Season-Events bildet passend zur Osterzeit die Rache des Kaninchens. Hier gilt es vom 19. März bis zum 1. April 2025 böse Hasen zu jagen und aufregende Beute einzusammeln. Schon in der Vergangenheit mauserte sich dieses Ereignis zu einem Lieblingsevent der Fans.

Neue Artefakte, Saison-Belohnungen und mehr

Mit der Saison der Eroberer wird „New World: Aeternum“ auch um eine Vielzahl neuer Artefakte erweitert, mit denen die Spieler ihr Arsenal mit einzigartigen Fähigkeiten aufstocken können. So warten insgesamt acht neue Ausrüstungsgegenstände darauf, gefunden und ausprobiert zu werden. Dazu zählen beispielsweise neue Stäbe, Stulpen, ein Bogen, ein Rapier, ein Ohrring und eine Muskete.

Weitere neue und exklusive Belohnungen lassen sich durch den neuen Saison-Pass freischalten. Wie gewohnt wird eine Gratis- und eine kostenpflichtige Premium-Serie zur Verfügung stehen. Während die kostenlose Variante unter anderem neue Skins, Artefakte und Verbrauchsgegenstände beinhaltet, gibt es für 20.000 Glücksmarken noch zusätzliche Emotes, seltene Rohstoffe und zusätzliche Stärkungen.

Neben den neuen Inhalten haben die Entwickler von Amazon Games aber auch die allgemeine Spielerfahrung von „New World: Aeternum“ weiter verbessert. Demnach soll es in Zukunft zu weniger Fehlern während der Expeditionen kommen, während auch die KI weiter optimiert wurde. Eine vollständige Liste mit allen Neuerungen und Verbesserungen findet ihr im offiziellen Changelog zur Saison der Eroberer von „New World: Aeternum“.

