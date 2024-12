Sonic the Hedgehog 4: Nächstes Kino-Abenteuer des ikonischen Sega-Igels in Arbeit

Obwohl „Sonic the Hedgehog 3“ hierzulande erst am 25. Dezember in die Kinos kommen wird, steht schon jetzt fest: Mit „Sonic the Hedgehog 4“ befindet sich bereits das nächste Kino-Abenteuer mit Segas blauem Igel in der Mache.

Mit „Sonic the Hedgehog 3“ läuft am 25. Dezember 2025 das nächste Abenteuer mit Segas ikonischem Igel in der Hauptrolle in den deutschen Kinos an. Doch auch nach dem dritten Teil scheint für das schnelle Säugetier noch kein Ende in Sicht zu sein. Wie die Verantwortlichen von Paramount Pictures (via Variety) nun nämlich bekannt gegeben haben, befindet sich „Sonic the Hedgehog 4“ bereits in Arbeit und soll im Frühjahr 2027 auf den Leinwänden der Lichtspielhäuser zu sehen sein.

Erste Prognosen sagen Kassenschlager voraus

Dass sich mit „Sonic the Hedgehog 4“ bereits das nächste Kino-Abenteuer mit dem blauen Sega-Igel in der Mache befindet, scheint allerdings keine Überraschung zu sein. So deuten erste Analysen bereits an, dass „Sonic the Hedgehog 3“ wohl schon in Kürze die nordamerikanischen Kinocharts anführen dürfte. Dabei sollen allein in der Weihnachtssaison voraussichtlich 55 bis 60 Millionen US-Dollar eingespielt werden. Damit dürfte Sonic sogar den neuen „König der Löwen“-Film an den Kinokassen schlagen.

Bereits im Vorfeld der Kinopremiere konnte „Sonic the Hedgehog 3“ auch die Kritiker überzeugen: Wie ein Blick auf das Bewertungsportal Rotten Tomatoes zeigt, kommt der Film aktuell auf einen starken Wert von insgesamt 85 Prozent. Damit gilt „Sonic the Hedgehog 3“ bei Rotten Tomatoes auch als die zweitbeste Videospielverfilmung aller Zeiten – lediglich „Werewolves Within“ konnte einen einzigen Prozentpunkt mehr erzielen.

Sonic trifft erstmals auf Shadow

Auch in „Sonic the Hedgehog 3“ muss der blaue Igel wieder gemeinsam mit seinen Freunden Knuckles und Tails die Bedrohung durch seinen bekannten Erzfeind Dr. Robotnik verhindern. Doch durch eine Zeitreise kommt es dieses Mal noch verrückter und plötzliche tauchen zwei Versionen von Eggman auf, die beide ihre eigenen Pläne verfolgen. Außerdem tritt zum ersten Mal der schwarze Igel Shadow in Erscheinung, der von Schauspieler Keanu Reeves gesprochen wird.

Ben Schwartz wird wieder als Sonic zurückkehren und Jim Carrey als Hauptantagonist in der Rolle des Dr. Ivo Robotnik. Und James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba und Colleen O’Shaughnesse sind ebenfalls wieder Teil der bekannten Besetzung. Für die Regie zeichnete sich nach den beiden ersten Teilen auch wieder Jeff Fowler verantwortlich.

