Karate Kid Legends: Erster Trailer zum Martial-Arts-Film mit Jackie Chan veröffentlicht

Als vor fast genau 40 Jahren der erste Film von „The Karate Kid“ auf die große Leinwand kam, hatten sicherlich selbst die größten Optimisten nicht mit einem solch großen Erfolg gerechnet. Die Geschichte rund um den schmächtigen Jungen Daniel LaRusso, der unter den Fittichen seines leicht kauzigen Lehrmeisters Mr. Myagi zum Karate-Ass aufsteigt, hatte damals die Herzen im Sturm erobert – und den Grundstein für extrem langlebiges Franchise gelegt. Schon bald feiert es in den Kinos ein von vielen Fans sehnlichst erwartetes Comeback. Doch was genau erwartet sie?

Worum geht es in Karate Kid: Legends?

Lässt man die aktuell sehr erfolgreiche Netflix-Serie „Cobra Kai“ außen vor, war es rund um das Franchise von „Karate Kid“ lange Zeit sehr ruhig geworden. Jetzt gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen – und zwar ein absolut sehenswertes. Sony Pictures hat nämlich den ersten offiziellen Trailer des nächsten Films veröffentlicht und gewährt somit nicht nur einen Vorgeschmack auf die grundlegende Story, sondern stellt gleichzeitig auch die wichtigsten Charaktere vor.

Bei „Karate Kid Legends“ dreht sich alles um den Jungen namens Li Fong, der aus seiner Heimat in Peking gerissen wird und sich ab sofort in New York City zurechtfinden muss. Dort gerät er immer wieder in Schwierigkeiten, zudem muss er bei einem großen Karate-Wettbewerb antreten. Doch selbst sein Lehrer Mr. Han (gespielt von Jackie Chan) kann ihm hierfür nicht alles beibringen, was er dringend benötigt. Daher holt er sich die Hilfe vom ersten Karate Kid überhaupt – Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

Die Fans dürfen sich bei „Karate Kid Legends“ demnach auf eine Art historisches Treffen der Generationen gefasst machen. Wie genau das aussieht, zeigt der just veröffentlichte Trailer. Darin haben nicht nur Jackie Chan und Ralph Macchio ihre großen Auftritte, sondern ihr bekommt auch aufwändig choreografierte Kampfszenen zu sehen.

Wann läuft Karate Kid Legends im Kino?

Ursprünglichen Planungen zufolge sollte „Karate Kid Legends“ bereits im Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen. Aufgrund von einigen Verschiebungen ist die große Premiere mittlerweile jedoch erst für den 29. Mai 2025 geplant. Die Fans müssen sich demnach noch zirka ein halbes Jahr gedulden, bevor das Kultfranchise auf die große Leinwand zurückkehrt.

