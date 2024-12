Kino 2024: Das sind die 10 erfolgreichsten Filme des Jahres

Das Jahr 2024 war sicherlich in vielerlei Hinsicht sehr ereignisreich. Das gilt auch für die Kino-Fans, die auf ihre Kosten gekommen sein dürften. Immerhin feierten große Blockbuster wie etwa „Gladiator 2“ oder „Deadpool & Wolverine“ ihre Premieren auf der großen Leinwand. Doch welche Filme haben in den vergangenen zwölf Monaten eigentlich am meisten Geld eingespielt?

Welches sind die erfolgreichsten Filme des Jahres 2024?

Bereits einige Wochen vor dem eigentlichen Jahresabschluss tauchen zahlreiche Ranglisten auf. Dazu zählen unter anderem die Top 10 der erfolgreichsten Filme von 2024. Wenig überraschend steht in diesem Ranking der Animationsfilm „Alles steht Kopf 2“ von Dinsey Pixar auf dem Spitzenplatz. Dieser spülte seit seinem Debüt im Juni dieses Jahres mehr als 1,7 Milliarden Dollar ein und ist damit sogar einer der erfolgreichsten Hollywoodproduktionen aller Zeiten.

Mit einem Abstand von fast 400 Millionen Dollar liegt der Marvel-Blockbuster „Deadpool & Wolverine“ auf dem zweiten Platz. Dieser kann ebenfalls beeindruckende 1,34 Milliarden Dollar an weltweiten Einnahmen vorweisen. Das war es dann aber auch schon an Filmen, die im Verlauf des Jahres 2024 mehr als eine Milliarde Dollar einspielen konnte. Auf dem dritten und somit letzten Platz des Siegerpodests ist mit „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ ein weiteres Animationsabenteuer zu finden. Dieses kam immerhin auf 970 Millionen Dollar und scheiterte somit denkbar knapp an der Milliardengrenze.

Es befinden sich übrigens zwei Filme in diesen Top 10, die sich bis zum tatsächlichen Jahresende möglicherweise noch ein ganzes Stück weiter nach oben schieben dürften. Das neue Disney-Meisterwerk „Vaiana 2“ steht aktuell mit Einnahmen in Höhe von 607 Millionen Dollar auf dem fünften Platz, ist aber auch weiterhin sehr gefragt.

Selbiges gilt für den Musical-Film „Wicked – Teil 1“. Dieser ist momentan mit 465 Millionen Dollar auf Rang 9 zu finden, könnte aber bereits in Kürze locker an „Venom: The Last Dance“ und vielleicht auch „Kung Fu Panda 4“ vorbeiziehen. Die aktuellen Jahres-Charts haben wir dennoch schon mal für euch in einer Übersicht zusammengestellt.

Alles steht Kopf 2 – 1,7 Milliarden Dollar Deadpool & Wolverine – 1,34 Milliarden Dollar Ich – Einfach unverbesserlich 4 – 969 Millionen Dollar Dune Teil 2 – 714 Millionen Dollar Vaiana 2 – 607 Millionen Dollar Godzilla x Kong: The New Empire – 572 Millionen Dollar Kung Fu Panda 4 – 548 Millionen Dollar Venom: The Last Dance – 473 Millionen Dollar Wicked – 465 Millionen Dollar Beetlejuice Beetlejuice – 451 Millionen Dollar

Weitere Meldungen aus der Filmwelt:

Übrigens fällt in Kürze der Startschuss für einen weiteren Blockbuster, der es jedoch aufgrund des späten Termins wohl nicht mehr in die Top 10 schaffen dürfte. Am 19. Dezember 2024 kommt „Der König der Löwen: Mufasa“ in die Kinos, der grundsätzlich ebenfalls ein Milliarden-Hit werden könnte.

Allerdings bleiben ihm nur knapp zwei Wochen, um in den erlauchten Kreis der zehn erfolgreichsten Filme des Jahres aufzusteigen.

Weitere Meldungen zu Kino.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren